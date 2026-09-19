Saudi Aramco отменяет поставки в Европу: где Orlen будет искать альтернативную нефть

Европейские нефтеперерабатывающие заводы начали искать альтернативные источники нефти после того, как Saudi Aramco предупредила часть клиентов о прекращении поставок в октябре, сообщает Reuters. Причиной стало повреждение саудовского нефтепровода «Восток-Запад» в результате атаки беспилотников.

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По меньшей мере, два европейских НПЗ получили сообщения, что в следующем месяце не получат нефть по контрактам Saudi Aramco. Компания планирует частично возобновить работу нефтепровода в ближайшие дни, а полный ремонт может занять до шести недель.

Orlen ищет нефть на других рынках

Польская нефтяная компания Orlen, являющаяся одним из крупных покупателей саудовской нефти в Европе, уже начала искать замену этим поставкам.

По данным Reuters, с пятницы компания провела более 10 тендеров по закупке альтернативных объемов нефти. В частности, Orlen уже обеспечила часть поставок из Северного моря. Но из-за перебоев с поставкой цены на отдельные партии нефти выросли выше $120 за баррель.

Угрожает ли дефицит украинскому рынку?

ORLEN важна и для украинского рынка горючего. Польская компания поставляет в Украину бензин и дизель с нефтеперерабатывающих заводов в Польше и Литве. В 2025 году объем таких поставок превысил 2,2 млн. тонн, а в июле 2026 года ORLEN импортировала в Украину 137 тыс. тонн дизельного топлива. Поэтому перебои со снабжением нефти для ее НПЗ могут иметь значение и для украинского рынка, хотя компания заявляет, что благодаря диверсификации обеспечила потребности своих заводов в сырье.



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Saudi Aramco ищет другие маршруты

Нефтепровод «Восток-Запад» транспортирует нефть от месторождений на востоке Саудовской Аравии до порта Янбу на побережье Красного моря. Его используют, чтобы вывозить нефть в обход Ормузского пролива.

После повреждения трубопровода Saudi Aramco начала увеличивать поставки из-за альтернативных маршрутов. В частности, компания организует перевалку нефти с судна на судно вблизи оманского порта Сухарь.

Сбои в работе нефтепровода усугубляют риски для европейских НПЗ, которым приходится быстро искать новых поставщиков и конкурировать за доступные партии сырья.

Как мы писали, нефть превысила $100 за баррель, а дизель в США установил исторический рекорд