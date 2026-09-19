Найти работу и подписать трудовой договор через «Дію»: какие изменения готовят в «Обрії»

Министерство экономики и окружающей среды Украины совместно с Google работает над цифровизацией государственных сервисов и внедрением искусственного интеллекта в экономике. Один из главных проектов — платформа рынка труда « Обрій ».

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что изменится в «Обрії»

До конца 2026 года на платформе планируют запустить полностью электронное трудоустройство через Дію. Пользователи смогут найти работу, обменяться документами, подписать трудовой договор и передать необходимые данные в государственные реестры онлайн.

«Обрій» также получит Obrii ID — цифровой профиль человека с информацией о его опыте, квалификации и навыках. Искусственный интеллект будет использовать данные для подбора вакансий и карьерных возможностей.

На платформе планируется запустить аналитику и прогнозы по изменениям на рынке труда.

К середине 2027 года разработчики хотят оказать помощь в поиске работы, а также сервисы для обучения и переобучения.



Читайте также: Миллиард в одни руки и деньги за уничтоженные фуры: Кабмин переписал правила выплат для бизнеса

Другие общие проекты

Минэкономики и Google планируют расширить использование ИИ в украинском бизнесе. В частности, речь идет о программе AI for Business, обучающих мероприятиях и проектах для промышленных предприятий.

Отдельно стороны работают над цифровизацией государственных услуг, в частности платформы е-Дозвіл и сервисов для малого и среднего бизнеса.

Как мы сообщали, Google инвестирует $15 млрд в инфраструктуру ИИ в Финляндии