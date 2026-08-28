россия уничтожила один из крупнейших заводов производителя алкоголя Хортица в Запорожье

Входящий в группу Global Spirits ликероводочный завод Хортица пострадал в результате российской атаки и восстановлению не подлежит. Об этом NV Бизнес сообщила пресс-служба группы.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По данным компании, на завод было четыре прилета реактивными шахедами, предприятие горело не менее трех часов. «Часть продукции сгорела полностью, часть — оплавилась и подлежит утилизации», — добавляют в Global Spirits. Компания потеряла около 3−4 млн бутылок продукции с выплаченным акцизом при средней стоимости бутылки около 100 грн.

Это уже второй серьезный удар по инфраструктуре Global Spirits за последний месяц. В ночь на 19 июля 2026 г. российский ракетный удар полностью уничтожил основной логистический хаб компании. Тогда огонь уничтожил все складские помещения и товарные запасы, а предварительные убытки оценили более чем в 100 млн грн.

Ликероводочный завод Хортица — одно из ключевых предприятий холдинга, построенное по уникальному проекту с оборудованием от мировых производителей, в частности инженерными системами Rehau и линиями разлива Ital Project.

Первая бутылка водки «Хортица» сошла с конвейера в декабре 2003 года, на заводе работало более 500 человек, а скорость линий разлива достигала 16 бутылок в секунду. Кроме «Хортицы», завод выпускал водки под брендами «Мороша», «Первак», «Медовая», «Пшеничная слеза» и Gold Ukraine.

Выручка ООО «Глобал Спиритс Групп» в 2025 году упала на 54,3% — до 1,4 млрд грн, свидетельствуют данные YouControl. При этом компания вышла из убытка в 235,3 млн. грн. в прибыль 57 млн. грн.

С июля 2022 года владельцем компании является гражданин Лихтенштейна Вахтер Мартин Микаэль. До этого конечным бенефициаром был украинский бизнесмен и основатель Global Spirits Евгений Черняк, которому в 2023 году было сообщено о подозрении в финансировании агрессии России.

Напомним

Потери алкогольной отрасли из-за войны чувствуют и другие производители. Так, в конце августа Хозяйственный суд Запорожской области признал банкротом ООО «Алкогольно-безалкогольный комбинат Днепр» — производителя водки и вина под брендами «Петриковская», AL CAPONE, La Cantina и других. Предприятие накопило более 222 млн грн долгов перед кредиторами, и суд открыл по нему ликвидационную процедуру сроком на 12 месяцев, сообщает Минфин.