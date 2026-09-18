«Новая почта» будет останавливать работу во время любой воздушной тревоги: что изменится

Новая почта будет приостанавливать работу отделений, терминалов, депо и других логистических объектов во время любой воздушной тревоги. Работники в настоящее время переходят к ближайшим укрытиям, сообщила компания в интервью Interfax-Украина. .

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Компания также может остановить работу конкретного объекта даже без официального оглашения тревоги, если ее собственная система мониторинга зафиксирует потенциальную угрозу.

Как компания компенсирует вынужденные остановки

Длительные или частые воздушные тревоги влияют на логистику. Для сокращения задержек «Новая почта» при необходимости привлекает дополнительный персонал, перераспределяет погрузку между объектами и изменяет маршруты доставки.

Компания также использует дополнительное ночное и утреннее операционное окно для более быстрой обработки накопленных отправлений.

«Новая почта» переходит к децентрализованной модели

Компания поэтапно внедряет децентрализованную модель фулфилмента, при которой сделки и товарные запасы распределяются между разными площадками.

Такой подход должен снизить зависимость от одного крупного логистического центра и повысить устойчивость работы во время атак. Новая почта также расширяет дополнительные мощности и создает резервные сценарии работы.

Конкретная география объектов, объемы и уровень рассредоточения запасов и резервные маршруты компания не раскрывает из соображений безопасности.

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Компания подверглась атакам

Решение усилить децентрализацию связано, в частности, с недавними атаками на инфраструктуру «Новой почты».

В начале сентября российский удар по депо и отделению компании в Днепре привел к гибели работника и ранению еще пятерых сотрудников.

Также был поврежден инновационный терминал «Новой почты» в Одессе, где уничтожена основная сортировочная линия. 12 сентября повторный удар по одесскому терминалу нанес ранение водителя компании-партнера и сотрудника подрядной организации.



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