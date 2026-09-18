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18 сентября 2026, 9:15 Читати українською

Король Чарльз собрал лидеров ИИ в Британии: Лондон делает ставку на безопасность технологий

Король Великобритании Чарльз III провел в Шотландии встречу с руководителями ведущих компаний в области искусственного интеллекта. Как сообщает Bloomberg, в переговорах приняли участие представители OpenAI, Anthropic, Google DeepMind и Nvidia, а также британские чиновники.

Король Великобритании Чарльз III провел в Шотландии встречу с руководителями ведущих компаний в области искусственного интеллекта.

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Главной темой стали риски, связанные с быстрым развитием ИИ, необходимость систем тестирования и предохранителей для новых моделей. Чарльз призвал технологические компании обеспечить контроль за развитием систем ИИ и международную координацию в сфере безопасности.

В Британии действует государственный институт безопасности ИИ

Одним из ключевых инструментов британского подхода является AI Security Institute (AISI) — государственная исследовательская организация при Department for Science, Innovation and Technology.

Институт занимается тестированием самых современных моделей ИИ, оценивает их риски для национальной безопасности и общества и разрабатывает подходы к их безопасному использованию.

По данным британского правительства, в AISI работают более 100 технических специалистов. Институт уже протестировал более 30 передовых моделей ИИ и имеет доступ к новым системам еще до их широкого запуска.

На развитие AISI правительство Великобритании предусмотрело £240 млн, а финансирование института в пределах бюджета на 2025/2026 финансовый год составляет £66 млн.

Какую роль Лондон отводит AISI

Британская власть позиционирует AISI как научную базу для оценки безопасности передовых систем ИИ. Институт сотрудничает с разработчиками технологий, проводит технические исследования и передает результаты правительствам и международным партнерам.

Во время встречи Чарльза с представителями технологической отрасли сам вопрос независимого тестирования и контроля рисков стал одним из центральных. Британское правительство параллельно заявляет о готовности усиливать позиции страны в области тестирования и управления рисками ИИ.

Подход Британии отличается от политики Трампа в США

В отличие от британского акцента на государственной экспертизе и тестировании, администрация президента США Дональда Трампа делает упор на ускорении развития ИИ и минимизации регуляторных барьеров.

В июне 2026 года Белый дом заявил, что США не должны сдерживать инновации «чрезмерным регулированием», признав риски передовых систем для национальной безопасности.

14 сентября Трамп также отверг призывы к замедлению развития ИИ, назвав опасения по технологии преувеличенными и отметив необходимость сохранять преимущество США над Китаем.

В то же время, в США продолжаются дискуссии относительно дополнительного регулирования: в Сенате обсуждали законодательные предложения, которые могут обязать разработчиков передовых моделей уменьшать известные масштабные риски.

Таким образом, в Великобритании государство уже создало отдельную структуру для технической оценки безопасности ИИ, тогда как в США при администрации Трампа основной акцент сделан на быстром развитии технологий и сохранении конкурентных позиций страны.

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Почему встреча Чарльза важна для Британии.

Встреча в Шотландии показала, что Лондон стремится играть отдельную роль в глобальной дискуссии о развитии ИИ не только как технологический центр, но и как площадка для тестирования и оценки рисков новых моделей.

На этом фоне AISI становится одним из главных британских инструментов в области безопасности искусственного интеллекта, а правительство пытается соединить развитие отрасли с усилением технического надзора за мощными системами.

Как мы писали , корпоративные инвестиции в ИИ бьют рекорды, а оценки технологических гигантов растут темпами, которые все труднее объяснять только реальным спросом.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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