Верховный Суд определил, что ОСМД не имеет права самостоятельно устанавливать пеню за несвоевременную уплату обязательных взносов совладельцами, если такая ответственность прямо не предусмотрена законом или договором.
ОСМД не сможет начислять пеню за просрочку взносов: решение Верховного Суда
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Речь идет о взносах на содержание и ремонт многоквартирного дома, а также придомовой территории. Соответствующее заключение 29 июля 2026 сделал Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда по делу № 910/12405/25, а 18 сентября суд обнародовал правовую позицию.
Что произошло по делу
ОСМД обратилось в суд из-за задолженности общества за взносами на содержание дома и придомовой территории, а также за вывоз бытовых и крупногабаритных отходов.
ОСМД требовало взыскать основной долг, пеню, 3% годовых и инфляционные потери.
В ответ компания подала встречный иск и попросила признать недействительным пункт Порядка уплаты взносов, которым ОСМД установило пеню за просрочку платежей.
Верховный Суд: решения собрания ОСМД недостаточно
Суд согласился с доводами компании. Верховный Суд отметил, что действующее законодательство не предусматривает штрафа или пени как ответственности совладельца за просрочку обязательных взносов в ОСМД.
При этом порядок уплаты взносов, утвержденный общим собранием ОСМД, сам по себе не является гражданско-правовым договором. Поэтому решение собрания не может заменить договор, если речь идет об установлении дополнительной гражданско-правовой ответственности.
В этом деле между ОСМД и обществом не было отдельного договора, в котором была бы предусмотрена пеня за просрочку платежей.
Поэтому пункт Порядка, позволявший начислять пеню, суд признал недействительным.
Что это значит для жителей и ОСМД
Решение Верховного Суда не освобождает совладельцев от уплаты взносов в ОСМД. Долг за содержание дома, ремонт и другие предусмотренные платежи остаются долгом.
Однако ОСМД не может просто решением общего собрания добавить в этот долг пеню, если соответствующего механизма нет в законе или договоре.
Фактически суд установил важное правило: самого решения общего собрания ОСМД недостаточно для введения штрафных санкций за просрочку взносов.
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Верховный Суд оставил предварительные решения по-прежнему
Хозяйственный суд первой инстанции частично удовлетворил иск ОСМД, но отказал во взыскании пени. В то же время, он удовлетворил требование общества о признании недействительным пункта Порядка о пене.
Апелляционный суд оставил это решение по-прежнему.
Кассационный хозяйственным судом в составе Верховного суда также нашел оснований его изменения. Таким образом, правовая позиция состоит в том, что пеня за просрочку взносов в ОСМД может устанавливаться только при наличии соответствующего законодательного или договорного основания.
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