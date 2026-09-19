ОСМД не сможет начислять пеню за просрочку взносов: решение Верховного Суда

Верховный Суд определил , что ОСМД не имеет права самостоятельно устанавливать пеню за несвоевременную уплату обязательных взносов совладельцами, если такая ответственность прямо не предусмотрена законом или договором.

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Речь идет о взносах на содержание и ремонт многоквартирного дома, а также придомовой территории. Соответствующее заключение 29 июля 2026 сделал Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда по делу № 910/12405/25, а 18 сентября суд обнародовал правовую позицию.

Что произошло по делу

ОСМД обратилось в суд из-за задолженности общества за взносами на содержание дома и придомовой территории, а также за вывоз бытовых и крупногабаритных отходов.

ОСМД требовало взыскать основной долг, пеню, 3% годовых и инфляционные потери.

В ответ компания подала встречный иск и попросила признать недействительным пункт Порядка уплаты взносов, которым ОСМД установило пеню за просрочку платежей.

Верховный Суд: решения собрания ОСМД недостаточно

Суд согласился с доводами компании. Верховный Суд отметил, что действующее законодательство не предусматривает штрафа или пени как ответственности совладельца за просрочку обязательных взносов в ОСМД.

При этом порядок уплаты взносов, утвержденный общим собранием ОСМД, сам по себе не является гражданско-правовым договором. Поэтому решение собрания не может заменить договор, если речь идет об установлении дополнительной гражданско-правовой ответственности.

В этом деле между ОСМД и обществом не было отдельного договора, в котором была бы предусмотрена пеня за просрочку платежей.

Поэтому пункт Порядка, позволявший начислять пеню, суд признал недействительным.

Что это значит для жителей и ОСМД

Решение Верховного Суда не освобождает совладельцев от уплаты взносов в ОСМД. Долг за содержание дома, ремонт и другие предусмотренные платежи остаются долгом.

Однако ОСМД не может просто решением общего собрания добавить в этот долг пеню, если соответствующего механизма нет в законе или договоре.

Фактически суд установил важное правило: самого решения общего собрания ОСМД недостаточно для введения штрафных санкций за просрочку взносов.



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Верховный Суд оставил предварительные решения по-прежнему

Хозяйственный суд первой инстанции частично удовлетворил иск ОСМД, но отказал во взыскании пени. В то же время, он удовлетворил требование общества о признании недействительным пункта Порядка о пене.

Апелляционный суд оставил это решение по-прежнему.

Кассационный хозяйственным судом в составе Верховного суда также нашел оснований его изменения. Таким образом, правовая позиция состоит в том, что пеня за просрочку взносов в ОСМД может устанавливаться только при наличии соответствующего законодательного или договорного основания.



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