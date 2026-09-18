По данным Укравтопрома, Киев остается крупнейшим региональным рынком новых легковых автомобилей в Украине. В августе в столице приобрели 1621 новый автомобиль.
Киев купил больше всех новых авто: названы пять главных авторынков Украины
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В пятерку крупнейших рынков также вошли Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области. По данным «Укравтопрома», на эти пять регионов пришлось 61% всех продаж новых легковых автомобилей в августе.
Где покупали больше всего автомобилей
В августе объемы продаж новых легковых автомобилей составляли:
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Киев — 1621 авто;
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Киевская область — 555;
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Днепропетровская область — 307;
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Львовская область — 279;
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Одесская область — 247.
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Какие модели стали лидерами
В Киеве, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях самым популярным новым автомобилем в августе был кроссовер Toyota RAV4.
В Киевской области лидером по продажам стал Toyota Yaris Cross.
Таким образом, самая большая концентрация продаж новых автомобилей остается в столице и крупнейших экономических регионах страны.
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