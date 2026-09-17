В «Дии» временно недоступны сервисы єВідновлення и єОселя

В Дии временно недоступна часть жилищных сервисов из-за технических работ в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества. Ограничения относятся как к приложению, так и к порталу. Об этом говорится в телеграмм-канале «Дии».

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Какие услуги не работают

Пользователи пока не могут воспользоваться сервисами в разделе «єВідновлення», подать заявление на жилой ваучер или получить услуги программы «єОселя».

Также временно недоступны отдельные категории международного реестра убытков. Команда работает над возобновлением работы сервисов.

«Команда делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть все функции в онлайн. Спасибо за терпение и просим следить за следующими сообщениями!», — говорится в сообщении.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что команда приложения «Дия» призвала пользователей обновиться. Команда провела технические работы в ночь со 2 на 3 августа, в ходе которых были модернизированы сертификаты безопасности SSL.