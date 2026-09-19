400 тысяч роботов на заводах Toyota: компания раскрыла планы автоматизации

Как сообщает Reuters, компания Toyota рассматривает возможность использования около 400 тысяч роботов на своих заводах, предприятиях компаний группы и у поставщиков. Речь идет как о гуманоидных машинах, так и об обычных промышленных роботах.

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Компания также разрабатывает собственный гуманоидный робот ELEY. Он весит около 50 кг, передвигается на колесах и имеет двухпальцевые манипуляторы. ELEY может обучаться производственным задачам, повторяя действия работников с помощью специальных устройств.

Во время демонстрации для инвесторов робот научился складывать футболки после примерно 1500 повторений в течение двух недель.

Toyota планирует обмениваться данными об обучении роботов между заводами в разных странах. Это позволит переносить приобретенные навыки на другие предприятия.

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Toyota оценивает инвестиции в автоматизацию



По оценке компании, с 2028 года затраты на автоматизацию производства могут составить около $6,4 млрд в год.

Работов планируют использовать для замены имеющегося оборудования, расширения производства и автоматизации логистики. В то же время, Toyota заявляет, что машины должны помогать работникам, а не полностью заменять их.



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