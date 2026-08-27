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27 августа 2026, 18:41 Читати українською

В Испании похитили золотой клад бронзового века — преступникам понадобилось четыре минуты

Из музея города Вильена (MUVI) в испанской провинции Аликанте похитили значительную часть знаменитого клада бронзового века Tesoro de Villena. Преступникам потребовалось менее четырех минут, чтобы проникнуть в музей и скрыться с награбленным, сообщает The Guardian.

Из музея города Вильена (MUVI) в испанской провинции Аликанте похитили значительную часть знаменитого клада бронзового века Tesoro de Villena.

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Что произошло

Преступление расследуют полиция Вильены и Гражданская гвардия Испании. Первые признаки указывают на то, что нападение было скоординированным и заранее спланированным профессионалами.

Ограбление началось с отвлекающего маневра. В 5:16 утра сработала сигнализация в спортивном комплексе на окраине города. Силы безопасности направились туда, а через четыре минуты, около 5:20, сработала сигнализация в Музее Вильены. Когда полицейские прибыли в 5:24, преступники уже скрылись.

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Сначала грабители пытались попасть в музей через главный вход, но не смогли. После этого они проникли внутрь через окна с боковой стороны здания, которые были оборудованы системами безопасности и защищены. По словам источников, способ проникновения свидетельствует о том, что преступники не были любителями.

Что похитили преступники

Среди похищенных экспонатов: 29 браслетов, 11 чаш, три бутылки и другие предметы. Большинство из них изготовлены из золота, также в коллекции есть изделия из серебра, железа и янтаря. Экспонаты датируются примерно 1000 годом до нашей эры.

По оценке мэра, только стоимость золота в похищенных предметах может составить около 1,7 млн евро. По данным властей, воры прибыли на нескольких автомобилях и, вероятно, проникли в музей через окно. При этом все системы безопасности были включены, а городские власти уверяют, что со стороны музея не было выявлено очевидных недостатков в системе охраны.

«Клад из Вильены» нашли в 1963 году. Археолог Хосе Мария Солер обнаружил его в сосуде, лежавшем в высохшем русле реки недалеко от города. Историческая и археологическая ценность коллекции считается неоценимой.

Расследование продолжается, а похищенные артефакты пытаются разыскать.

Напомнин

Ранее «Минфин» писал, что Европол фиксирует изменение характера музейных ограблений в Европе: преступники все чаще применяют силу, заранее выбирают конкретные ценные экспонаты, а к таким преступлениям могут приобщаться группировки, ранее работавшие на других криминальных рынках.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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