Преступники и криминальные сети нашли низкорисковое и высокодоходное направление заработка: Европол назвал, какое

Европол фиксирует изменение характера музейных ограблений в Европе: преступники все чаще применяют силу, заранее выбирают конкретные ценные экспонаты, а к таким преступлениям могут приобщаться группировки, ранее работавшие на других криминальных рынках. Об этом говорится в новом отчете Европола Changing tactics, changing targets: evolving nature of museum heists.

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От скрытых краж до силовых ограблений

Традиционно кражи из музеев считались ненасильственной разновидностью организованной имущественной преступности. Злоумышленники пытались действовать незаметно, проводили предварительную разведку и избегали прямого столкновения с охраной.

Однако информация от стран ЕС и текущие расследования свидетельствуют об изменении тактики. При проникновении в музеи и разбиении витрин преступники используют кувалды, топора, ломы, а в отдельных случаях — взрывчатку. Зафиксированы также случаи применения огнестрельного оружия для устрашения охранников и посетителей и физического насилия в отношении персонала.

В качестве примера Европол приводит ограбление нидерландского музея Дренте в ночь с 24 на 25 января 2025 года. Преступники взорвали двери музея и похитили несколько дакийских археологических артефактов, среди которых золотой шлем Коцофенешти и три золотых браслета.

Еще один пример — ограбление парижского Лувра в октябре 2025 года. По данным отчета, преступники разбили витрины в Галерее Аполлона и похитили драгоценности ориентировочной стоимостью в €88 млн.

Что воруют

Меняется не только тактика, но и выбор целей. В последние два года преступники часто охотились на драгоценные металлы и камни: золотые монеты и самородки, декоративные изделия из золота и ювелирные украшения.

Европол связывает такой выбор, прежде всего, с финансовыми мотивами. Золото и серебро можно переплавить, что затрудняет отслеживание похищенных предметов. Драгоценные камни можно вынуть из украшений и продать отдельно.

Привлекательность таких экспонатов для преступников объясняется их доступностью и представлением о том, что уровень защиты музеев может быть ниже, чем в ювелирных магазинах.

Отдельной целью становятся старинные китайские культурные ценности. Среди них Европол называет фарфор XII—XIII вв. еков, изделия времен династии Мин и бронзовые вазы периодов Мин и Цин. Причиной может быть высокий спрос на предметы на артринке.

При этом известные Европолу случаи свидетельствуют не о случайном мародерстве, а о целенаправленных операциях: преступники заранее проводят разведку и планируют похищение конкретных предметов.

Ограбление музеев заинтересовали преступников из других сфер

Европол также обращает внимание на возможное изменение профиля самих преступников. Традиционные торговцы угнанными культурными ценностями преимущественно пытались избегать насилия и специализировались на имущественных преступлениях и нелегальной торговле артефактами.

В новых делах фигурируют люди, ранее связанные с другими видами преступности. Некоторые исполнители могут ситуативно объединяться для конкретного ограбления без предварительных связей между собой. Европол предполагает, что низкоуровневые исполнители могут случайно набираться через социальные сети и мессенджеры по модели «crime-as-a-service».

Другое возможное объяснение — преступники и криминальные сети, традиционно работающие на других нелегальных рынках, увидели в музейных ограблениях потенциально низкорисковое и высокодоходное направление.

В то же время Европол отмечает, что информации пока недостаточно, поэтому окончательно утверждать, что речь идет о сложившейся новой модели организованной преступности преждевременно.

Европол через Европейский центр борьбы с тяжкой и организованной преступностью (ESOCC) помогает странам ЕС в расследовании незаконной торговли культурными ценностями, в частности, обеспечивает оперативную, аналитическую и координационную поддержку.