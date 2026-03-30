В Италии ограбили музей на сумму 9 миллионов евро

Злоумышленники похитили три картины всемирно известных художников из Фонда Маньяни-Рокка в Италии, обойдя систему безопасности учреждения менее чем за три минуты. Общая стоимость похищенных полотен оценивается в миллионы евро , однако руководство учреждения целую неделю скрывало факт инцидента от общественности. Об этом сообщает итальянское издание Rai News.

Молниеносный перелом

В ночь с 22 на 23 марта группа профессиональных воров проникла в «Виллу шедевров» в Мамиано-ди-Траверсетоло (провинция Парма), где расположена штаб-квартира Фонда Маньяни-Рокка. Злоумышленники с закрытыми лицами и в капюшонах (зафиксированные камерами видеонаблюдения) взломали главную дверь и вынесли картины из «французского зала», расположенного на первом этаже.

Показательно, что информация о потере активов на сумму около 9 миллионов евро держалась в строгом секрете в течение недели, а музей продолжал работать в обычном режиме, ежедневно принимая посетителей. В настоящее время расследование инцидента ведут карабинеры Пармы и подразделение по защите культурного наследия Болоньи под координацией местной прокуратуры.

Официальная позиция Фонда: попытка сохранить лицо

Несмотря на утрату трёх шедевров, руководство Фонда Маньяни-Рокка выпустило пресс-релиз, который выглядит как попытка минимизировать ущерб репутации. Представители учреждения признали, что операция длилась менее трёх минут и была осуществлена в «структурированном и организованном контексте» с чётким распределением ролей.

Однако далее в заявлении утверждается, что «тяжкие противоправные действия не были доведены до конца» благодаря срабатыванию систем защиты и «очень оперативному вмешательству службы внутренней безопасности, карабинеров и охранного агентства», которым Фонд выразил благодарность за смелость и своевременность. Подобные заявления выглядят манипулятивными, учитывая, что организаторы ограбления успешно покинули территорию с полотнами.

Потерянные активы

Из коллекции критика, музыковеда и писателя Луиджи Маньяни (1906−1984), в которой также представлены работы Тициана, Дюрера, Рубенса, Гойи, Кановы, Моне, Бурри и значительная коллекция произведений Джорджо Моранди, исчезли три картины:

«Рыбы» («Les Poissons», 1917) Пьера-Огюста Ренуара — картина маслом на холсте, относящаяся к позднему творчеству художника. Это одна из редких работ импрессиониста, хранящихся в постоянных коллекциях Италии.

«Чашка и тарелка с вишнями» («Tasse et plat de cerises», 1890) Поля Сезанна — акварель.

«Одалиска на террасе» («Odalisque sur la terrasse», 1922) Анри Матисса — акватинта на бумаге, сочетающая восточные мотивы с цветами Лазурного берега.

Подозрения в краже по заказу и вопросы страхования

По данным итальянских специализированных изданий и следственных органов, дерзость и молниеносная скорость преступления указывают на высокую вероятность «кражи по заказу» для теневых частных коллекций. Самым ценным из похищенных объектов является полотно Ренуара «Рыбы», рыночная стоимость которого оценивается примерно в 6 миллионов евро.

Аналитики рынка страхования произведений искусства отмечают, что этот инцидент в очередной раз обнажает системные проблемы физической безопасности европейских частных музеев. Наличие страхового полиса покрывает финансовые убытки, но не снимает с учреждений ответственности за сохранность уникальных активов.