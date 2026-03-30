В Италии ограбили музей на сумму 9 миллионов евро

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 марта 2026, 15:55 Читати українською

В Италии ограбили музей на сумму 9 миллионов евро

Злоумышленники похитили три картины всемирно известных художников из Фонда Маньяни-Рокка в Италии, обойдя систему безопасности учреждения менее чем за три минуты. Общая стоимость похищенных полотен оценивается в миллионы евро, однако руководство учреждения целую неделю скрывало факт инцидента от общественности. Об этом сообщает итальянское издание Rai News.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Молниеносный перелом

В ночь с 22 на 23 марта группа профессиональных воров проникла в «Виллу шедевров» в Мамиано-ди-Траверсетоло (провинция Парма), где расположена штаб-квартира Фонда Маньяни-Рокка. Злоумышленники с закрытыми лицами и в капюшонах (зафиксированные камерами видеонаблюдения) взломали главную дверь и вынесли картины из «французского зала», расположенного на первом этаже.

Показательно, что информация о потере активов на сумму около 9 миллионов евро держалась в строгом секрете в течение недели, а музей продолжал работать в обычном режиме, ежедневно принимая посетителей. В настоящее время расследование инцидента ведут карабинеры Пармы и подразделение по защите культурного наследия Болоньи под координацией местной прокуратуры.

Официальная позиция Фонда: попытка сохранить лицо

Несмотря на утрату трёх шедевров, руководство Фонда Маньяни-Рокка выпустило пресс-релиз, который выглядит как попытка минимизировать ущерб репутации. Представители учреждения признали, что операция длилась менее трёх минут и была осуществлена в «структурированном и организованном контексте» с чётким распределением ролей.

Однако далее в заявлении утверждается, что «тяжкие противоправные действия не были доведены до конца» благодаря срабатыванию систем защиты и «очень оперативному вмешательству службы внутренней безопасности, карабинеров и охранного агентства», которым Фонд выразил благодарность за смелость и своевременность. Подобные заявления выглядят манипулятивными, учитывая, что организаторы ограбления успешно покинули территорию с полотнами.

Потерянные активы

Из коллекции критика, музыковеда и писателя Луиджи Маньяни (1906−1984), в которой также представлены работы Тициана, Дюрера, Рубенса, Гойи, Кановы, Моне, Бурри и значительная коллекция произведений Джорджо Моранди, исчезли три картины:

  • «Рыбы» («Les Poissons», 1917) Пьера-Огюста Ренуара — картина маслом на холсте, относящаяся к позднему творчеству художника. Это одна из редких работ импрессиониста, хранящихся в постоянных коллекциях Италии.
  • «Чашка и тарелка с вишнями» («Tasse et plat de cerises», 1890) Поля Сезанна — акварель.
  • «Одалиска на террасе» («Odalisque sur la terrasse», 1922) Анри Матисса — акватинта на бумаге, сочетающая восточные мотивы с цветами Лазурного берега.

Подозрения в краже по заказу и вопросы страхования

По данным итальянских специализированных изданий и следственных органов, дерзость и молниеносная скорость преступления указывают на высокую вероятность «кражи по заказу» для теневых частных коллекций. Самым ценным из похищенных объектов является полотно Ренуара «Рыбы», рыночная стоимость которого оценивается примерно в 6 миллионов евро.

Аналитики рынка страхования произведений искусства отмечают, что этот инцидент в очередной раз обнажает системные проблемы физической безопасности европейских частных музеев. Наличие страхового полиса покрывает финансовые убытки, но не снимает с учреждений ответственности за сохранность уникальных активов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами