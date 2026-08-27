20 миллионов гривен за защиту от дронов: как бизнес спасает себя сам

Украинский бизнес все активнее защищает заводы, склады и критическую инфраструктуру за свой счет от российских дронов и ракет. По данным Delo.ua, к середине июля 2026 разрешение на участие в программе частной ПВО получила 51 компания, однако до реального боевого дежурства дошли группы только четырех предприятий.

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«Уполномоченное предприятие» — это компания, которой Минобороны позволило создать собственную группу противовоздушной обороны и работать в составе государственной системы ПВО. Частные в этой модели деньги, оборудование и персонал, но не решение о применении оружия: решение об открытии огня принимает исключительно военное командование, определяющее район дежурства, разрешенные средства и цели.

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Сколько стоит защита предприятия

Защита серьезного объекта обходится от 20 млн. грн. По словам исполнительного директора Украинского совета оружейников Игоря Федирко, система защиты крупной промышленной площадки в зависимости от конфигурации может стоить от $250 тыс. до $500 тыс. и более. Плюс затраты на операторов, обучение, техническое обслуживание и пополнение запасов перехватчиков.

Самым дешевым средством физического уничтожения цели остаются дроны-перехватчики — они стоят от $1000 до $2000, тогда как сам «Шахед» — около $30 тыс. Но это не означает, что гарантированный перехват дешевле столько же раз: к стоимости нужно добавить сенсоры, связь, дежурство и ремонт. По оценке СНБО, средняя успеваемость миссий украинских перехватчиков превышает 60%.

Если бы каждое из 51 уполномоченного предприятия приобрело хотя бы один комплект за 20 млн. грн., общая сумма составляла бы более 1 млрд. грн. — хотя это лишь иллюстративный расчет, а не реальный оборот рынка.

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Что будет с рынком дальше

Основными клиентами частной ПВО могут стать промышленные, энергетические, аграрные и логистические компании, для которых остановка производства стоит дороже системы защиты. Для малого бизнеса порог в десятки миллионов гривен неподъемный, поэтому единственным выходом становится кластерная модель, когда одна группа защищает сразу промышленную зону, порт или логистический узел с несколькими предприятиями.

В ближайшее время главным показателем развития рынка станет не количество выданных разрешений, а число реально вышедших на круглосуточное боевое дежурство групп. Разрыв между более чем полусотней уполномоченных предприятий и лишь несколькими активными операторами отражает ключевые проблемы отрасли — высокую стоимость радаров, подготовку персонала и интеграцию с Воздушными силами.

Скорее всего рынок консолидируется вокруг нескольких интеграторов с подтвержденной статистикой перехватов, которые будут продавать не отдельное оборудование, а долгосрочную услугу постоянного дежурства и ремонта техники.

Однако до сих пор нерешенным остается вопрос ответственности за последствия перехватов. Непонятно, кто будет компенсировать ущерб, если обломки дрона упадут на жилой дом или на соседнее предприятие.