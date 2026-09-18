Кабмин планирует продлить Нацкешбэк на 2027 год: названа сумма поддержки

Народная депутат Нина Южанина обратила внимание на положения проекта Государственного бюджета Украины на 2027 год, которые могут свидетельствовать о продолжении программы «Национальный кешбэк».

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По ее словам, в презентации проекта бюджета-2027 9,4 млрд грн отмечены по направлению «активные программы поддержки бизнеса». В пояснительной записке Минэкономики эта сумма соответствует новой программе «Обеспечение государственной поддержки развития производства и предпринимательства» в 9,415 млрд грн.

Где в документе упомянутый кешбэк

Южанина обратила внимание на формулировку одного из направлений этой программы. Речь идет о стимулировании производства украинских товаров и услуг путем предоставления государственной денежной компенсации покупателям продукции украинского производства.

Именно такой механизм используется в программе «Национальный Кешбэк». Поэтому депутат делает вывод, что ее планируют продлить и в 2027 году.

В то же время 9,415 млрд грн не являются отдельным бюджетным назначением исключительно на Национальный кешбэк — эта сумма охватывает программу поддержки производства и предпринимательства в целом.

Сколько государство тратило на кэшбек

В 2026 году правительство продолжило программу и с 1 марта изменило ее модель: вместо единой ставки 10% введен кешбэк 5% или 15% в зависимости от категории товара. В феврале Кабмин разделил 700 млн грн на «Национальный кешбэк» в рамках финансирования политики «Сделано в Украине».

Точную сумму фактических выплат именно за весь 2026 год в открытых официальных данных выделить сложно. Счетная палата в отчете за I квартал сообщала, что расходы Минэкономики на государственную денежную помощь покупателям украинских товаров составили 0,7 млрд грн, а еще 2,1 млрд грн по этому направлению было выделено из резервного фонда. В то же время это направление охватывает не только кешбэк, поэтому эти суммы нельзя полностью относить к выплатам по программе.

Для сравнения, за весь период действия программы до марта 2026 украинцам уже было выплачено более 6,7 млрд грн кешбэка. Эта цифра включает предыдущие периоды работы программы, а не только 2026 год.

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Что означает заложенная сумма на 2027 год

Если положения проекта бюджета-2027 останутся без изменений, государство планирует и дальше использовать механизм денежной компенсации покупателям украинских товаров для стимулирования внутреннего производства.

Таким образом, в бюджетном планировании на следующий год появляется финансовый ресурс, в рамках которого может продолжать действовать Национальный кешбэк. Окончательный объем и структура расходов будут определены при принятии Государственного бюджета Украины на 2027 год.

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