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18 сентября 2026, 9:52 Читати українською

Правительство изменило правила работы поездов во время тревоги: что будет при желтом и красном уровнях

Кабинет Министров утвердил новые правила работы железнодорожного транспорта и вокзалов в зависимости от уровня воздушной угрозы. Решение должно определить порядок движения поездов, посадки пассажиров и работы вокзалов во время опасности. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Кабинет Министров утвердил новые правила работы железнодорожного транспорта и вокзалов в зависимости от уровня воздушной угрозы.


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Что будет происходить во время разных уровней угрозы

При желтом уровне угрозы поезда продолжают двигаться по графику. Посадка и высадка пассажиров осуществляется в штатном режиме.

При красном уровне угрозы посадку пассажиров и отправку поездов будут приостанавливать. Людей будут направлять в укрытия.

В то же время, «Укрзализныця» сможет оперативно менять организацию движения в зависимости от ситуации на конкретном месте. В частности, предусмотрена возможность ограничивать движение, рассредоточивать поезда и пассажиров, чтобы не допускать больших скоплений людей.

На вокзалах расширят доступ к укрытиям.

«Укрзализныця», областные военные администрации и территориальные общины должны увеличить доступность укрытий на вокзалах и станциях.

Кроме того, предполагается автоматизировать получение информации об уровне воздушной угрозы. Это должно позволить ответственным службам без задержек принимать решение о движении поездов и работе вокзалов.

Соответствующие поручения получили Министерство развития общин и территорий и ГСЧС.


Читайте также: Как работать во время длительных тревог: в ЦЭС предлагают изменить систему оповещения

Вокзалы будут дополнительно охранять

МВД и Национальная полиция усилят охрану железнодорожных вокзалов, а также сопровождение эвакуации пассажиров в случае опасности.

Отдельно регионы должны согласовать работу городского транспорта с графиками поездов, особенно в ночное время. Также власти должны ускорить установку мобильных укрытий у вокзалов и станций.

По замыслу правительства новые правила должны помочь одновременно обеспечить непрерывность железнодорожного сообщения при относительно низком уровне угрозы и быстрый перевод пассажиров в безопасные места во время критической опасности.

Как мы писали, ракетный террор дал мошенникам новую «еду»: какие схемы распространяются в сети

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Leonid Fridman
Leonid Fridman
18 сентября 2026, 15:02
#
Логіка вийшла з чату. Щось не пам’ятаю масових прильотів ракет в поїзди, але систематично летять в них дрони …
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