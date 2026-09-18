Правительство изменило правила работы поездов во время тревоги: что будет при желтом и красном уровнях

Кабинет Министров утвердил новые правила работы железнодорожного транспорта и вокзалов в зависимости от уровня воздушной угрозы. Решение должно определить порядок движения поездов, посадки пассажиров и работы вокзалов во время опасности. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.



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Что будет происходить во время разных уровней угрозы

При желтом уровне угрозы поезда продолжают двигаться по графику. Посадка и высадка пассажиров осуществляется в штатном режиме.

При красном уровне угрозы посадку пассажиров и отправку поездов будут приостанавливать. Людей будут направлять в укрытия.

В то же время, «Укрзализныця» сможет оперативно менять организацию движения в зависимости от ситуации на конкретном месте. В частности, предусмотрена возможность ограничивать движение, рассредоточивать поезда и пассажиров, чтобы не допускать больших скоплений людей.

На вокзалах расширят доступ к укрытиям.

«Укрзализныця», областные военные администрации и территориальные общины должны увеличить доступность укрытий на вокзалах и станциях.

Кроме того, предполагается автоматизировать получение информации об уровне воздушной угрозы. Это должно позволить ответственным службам без задержек принимать решение о движении поездов и работе вокзалов.

Соответствующие поручения получили Министерство развития общин и территорий и ГСЧС.

Вокзалы будут дополнительно охранять

МВД и Национальная полиция усилят охрану железнодорожных вокзалов, а также сопровождение эвакуации пассажиров в случае опасности.

Отдельно регионы должны согласовать работу городского транспорта с графиками поездов, особенно в ночное время. Также власти должны ускорить установку мобильных укрытий у вокзалов и станций.

По замыслу правительства новые правила должны помочь одновременно обеспечить непрерывность железнодорожного сообщения при относительно низком уровне угрозы и быстрый перевод пассажиров в безопасные места во время критической опасности.

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