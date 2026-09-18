Украина и семь стран запускают Carpathian 8: в Буковеле обсудят общие инвестиции и проекты

Украина, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Венгрия, Австрия и Сербия положили начало новой региональной инициативе Carpathian 8 (C8). Учредительный саммит проходит 18−20 сентября в Буковеле.



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Организаторы определяют C8 как формат развития экономического сотрудничества, инвестиций, безопасности и трансграничных проектов. В нем принимают участие представители государств, институтов ЕС, бизнеса и международных финансовых кругов.

Главный акцент — совместные бизнес-проекты

Одной из ключевых задач C8 станет формирование совместного инвестиционного пространства стран региона. Участники должны определить проекты, которые можно реализовывать совместно и финансировать с участием международного капитала.

На саммите работают Investment Lab для презентации проектов инвесторам и Business Fair по поиску новых партнерств. В общей сложности организаторы ожидают более 500 представителей бизнеса и международных инвесторов.

В портфеле проекты на десятки миллиардов евро

Организаторы C8 уже сформировали региональный портфель из 34 проектов общей стоимостью около 115 млрд евро. Наибольшие направления — промышленность, энергетика, транспорт и логистика, недвижимость и цифровая инфраструктура.

Отдельно предусмотрена работа над украинским инвестиционным портфелем. Организаторы указывают 55 украинских проектов на сумму около $8,6 млрд.

Транспорт, энергетика и восстановление Украины

Экономическая часть сотрудничества предполагает развитие трансграничной инфраструктуры, транспортных коридоров, энергетических проектов и логистики.

В программе саммита, в частности, предусмотрена отдельная дискуссия о Carpathian Corridors — развитии транспортных связей между странами региона. Также обсуждаются механизмы участия партнеров в восстановлении Украины.



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Что хотят получить страны C8

Организаторы рассматривают новый формат как площадку, где страны могут не только координировать политику, но переводить договоренности в конкретные инвестиционные проекты.

Среди целей — совместный поиск финансирования, привлечение частного капитала, развитие трансграничной инфраструктуры и формирование совместного портфеля проектов. Для Украины формат может стать дополнительным каналом привлечения партнеров к восстановлению и развитию западных регионов.

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