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18 сентября 2026, 11:30 Читати українською

Маск потратит более $25 млрд: Tesla наращивает производство гуманоидных роботов Optimus

Компания Tesla Илона Маска планирует потратить в 2026 году более 25 млрд долларов капитальных инвестиций, значительная часть которых будет связана с расширением производственных мощностей, в частности для гуманоидного робота Optimus. На этом фоне представители компании прибыли в Китай для проверки поставщиков компонентов и подготовки к увеличению выпуска роботов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в цепочке поставок Tesla.

Компания Tesla Илона Маска планирует потратить в 2026 году более 25 млрд долларов капитальных инвестиций, значительная часть которых будет связана с расширением производственных мощностей, в частности для гуманоидного робота Optimus.


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Команды Tesla на этой неделе прибыли в Нинбо, где проводят проверки компаний, поставляющих компоненты для Optimus.

Речь идет об оценке производственных возможностей, стабильности поставок и соответствии требованиям Tesla. По данным китайского издания, компания уже начала размещать заказы у поставщиков, связанных с производством робота.

Tesla официально не подтвердила эти сообщения.

Китайские производители отреагировали ростом акций

Новости о проверках Tesla привели к подъему котировок китайских производителей компонентов для робототехники.

Индекс Solactive China Humanoid Robotics Index вырос на 2,4%. Акции производителя приводов Ningbo Tuopu Group прибавили около 7%, а бумаги Ningbo Joyson Electronic и Zhejiang Sanhua Intelligent Controls, производящие сенсоры и системы терморегулирования, подорожали более чем на 4%.

Для китайского рынка это сигнал о возможном увеличении заказов при переходе Tesla к более масштабному производству Optimus.

Tesla готовит многомиллиардные инвестиции

Еще в июле Илон Маск заявил, что 2026 станет годом масштабных капитальных затрат для Tesla. Компания планирует инвестировать более $25 млрд.

Денежные средства должны пойти, в частности, на расширение производственных мощностей для Optimus, развитие роботакси, вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта и производство полупроводников.

Таким образом Tesla параллельно увеличивает финансирование робототехнического направления и расширяет работу с производственной базой в Китае.


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Китайские компании уже обладают значительными производственными мощностями по выпуску приводов, сенсоров и других высокоточных компонентов для робототехники.

Если Tesla действительно перейдет к массовому производству Optimus, проверки поставщиков Нинбо могут стать одним из первых этапов расширения этой цепи.

В то же время, масштаб будущего влияния на китайских производителей будет зависеть от того, насколько быстро Tesla сможет нарастить фактический выпуск роботов.


Как мы сообщали, Маск анонсировал показ нового Tesla Roadster 1 октября

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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