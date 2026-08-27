«Альтера Финанс» создаст украинский фонд для инвестиций в европейские ETF

Инвестиционная компания «Альтера Финанс» планирует создать украинский инвестиционный фонд, активами которого станут пять европейских ETF, допущенных НКЦБФР к обращению в Украине. Об этом сообщил специалист в сфере банковского дела и финансов Алексей Петровский.

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Как будет работать новый фонд

Идея состоит в том, чтобы построить мост между украинским капиталом и глобальным фондовым рынком в условиях валютных ограничений. Дело в том, что допуск ETF к обращению в Украине еще не означает возможности свободно купить их за гривны из-за украинского брокера. Валютные ограничения НБУ не позволяют инвестиционным компаниям конвертировать средства клиентов и направлять их за границу на покупку таких активов.

Поэтому «Альтера Финанс» планирует пойти другим путем: украинский инвестор будет покупать за гривны сертификаты фонда, стоимость которых будет привязана к стоимости зарубежных активов — тех же пяти ETF.

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О каких фондах идет речь

В конце августа НКЦБФР впервые с начала полномасштабной войны допустила к обороту в Украине новые иностранные ETF: сразу пять европейских фондов: ISPA, IPRP, EUHD, SPYW и VGWD. Это фонды, ориентированные на глобальные и европейские дивидендные компании, а также на европейскую недвижимость.

Все они относятся к категории UCITS ETF, то есть европейских регулируемых инвестиционных фондов с требованиями по диверсификации, ликвидности и защите инвесторов.

Один из очевидных минусов такой схемы — налогообложение. Инвестиционная прибыль для физического лица облагается НДФЛ и военным сбором, тогда как доход от украинских ОВГЗ для физлиц остается освобожденным от этих налогов.

До начала полномасштабного вторжения в 2022 году украинский рынок двигался в сторону интеграции с мировыми рынками — в частности, НКЦБФР допустила в обращение 412 ценных бумаг компаний из индекса S&P 500. После более чем четырехлетней паузы этот процесс, похоже, начинает осторожно возобновляться.

Инициатива «Альтера Финанс» станет первой попыткой вернуть украинским инвесторам доступ к международным инструментам в новых условиях.

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