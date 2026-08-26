Стало известно, почему Зеленский не подписывает налог на OLX

Президент Украины Владимир Зеленский не подписывает законопроект о налогообложении цифровых платформ из-за правок о PEP, добавленных туда народными депутатами. Об этом рассказал Министр финансов Украины Сергей Марченко на заседании финансового комитета Верховной Рады.

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Что известно

«У нас есть правки, которые были внесены в законопроект о цифровых платформах, предполагающих расширение круга участников мониторинга и финансового контроля политически значимых лиц», — сказал Марченко.

По его словам, это вызвало негативную реакцию европейских коллег, которые сейчас совместно с украинскими представителями предоставили версию, как можно уточнить закон.

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Марченко отметил, что подписание законопроекта о цифровых платформах потребует дополнительных изменений в законопроект о PEP.

«Те изменения, которые были внесены, к сожалению, фактически, в случае подписания законопроекта о цифровых платформах, заблокировали бы любую помощь со стороны Европейского Союза», — добавил министр.

На вопрос, когда все-таки Зеленский может подписать законопроект, Марченко ответил, что это произойдет после того, как будет виден путь к принятию альтернативного уточняющего законопроекта.

Напомним

9 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект № 15111-д о налогообложении цифровых платформ, который назвали «налогом на OLX». Он касается как украинских, так и международных цифровых сервисов, в частности, Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber и других.

«Минфин» писал, что 8 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15111-д о налогообложении цифровых платформ.