Налоговики и таможенники могут получить новые полномочия при проверках бизнеса

Бюро экономической безопасности совместно с Министерством финансов прорабатывают новый механизм контроля товарных остатков, который может расширить полномочия налоговых и таможенных органов при проверке бизнеса. Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, ссылаясь на информацию БЭБ.

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Речь идет о концепции изменений в Налоговом кодексе, предусматривающей предоставление контролирующим органам права требовать от предприятий безотлагательно предъявить для визуального осмотра конкретные товарно-материальные ценности или их часть.

Такое требование будет применяться в случаях, когда в ходе проверки возникли обоснованные сомнения в наличии товарных остатков или выявлены налоговые риски.

Кроме того, право на подобную проверку может возникнуть при наличии соответствующей рекомендации Бюро экономической безопасности.

Что может измениться для бизнеса

По замыслу авторов концепции новый механизм позволит налоговикам и таможенникам проверять не только документы, но и оперативно проверять фактическое наличие товаров, отраженных в налоговом учете предприятия.

В БЭБ считают, что это поможет быстрее подтверждать или опровергать реальность товарных остатков в случаях, когда существуют подозрения в использовании схем с незаконным формированием налогового кредита по НДС, так называемых «скруток» или других рисковых операций .

Речь идет только о концепции, которая прорабатывается в рамках подготовки изменений к Налоговому кодексу. Окончательные правила, список оснований для проведения таких проверок и процессуальные гарантии для бизнеса будут определены после разработки соответствующего законопроекта.

Напомним

Как ранее писал Минфин, по требованию МВФ правительство продолжает реформу налогового администрирования и ужесточение борьбы с теневыми схемами. Одним из приоритетов остается противодействие незаконному возмещению НДС и использованию фиктивных товарных операций.

Если предложенные изменения будут приняты, налоговики и таможенники получат еще один инструмент для проверки без ограничения анализом бухгалтерских документов.

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