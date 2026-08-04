Правительство назвало законопроекты, без которых Украина не сможет продвинуться к членству в ЕС

Украина должна как можно быстрее принять ряд законопроектов, от которых зависит дальнейшее продвижение по пути к членству в Европейском Союзе. Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, ссылаясь на отчет правительства о выполнении Национальной программы адаптации законодательства к праву ЕС.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

По ее словам, Кабинет Министров определил перечень законодательных инициатив, которые до сих пор остаются непринятыми, хотя они критически важны для выполнения обязательств Украины перед Евросоюзом.

В этот список вошли:

новый закон о защите персональных данных;

законодательные изменения по реформе государственной помощи;

законопроект об усилении институциональной способности Антимонопольного комитета Украины;

законодательство, необходимое для защиты финансовых интересов Европейского Союза;

ряд законов в области энергетики и охраны окружающей среды.

Эти документы являются частью обязательств Украины в рамках переговорного процесса по вступлению в ЕС. Их принятие необходимо для выполнения так называемых бенчмарков — критериев, используемых Европейской комиссией для оценки прогресса страны-кандидата.

Читайте также: Украина сорвала все маяки новой программы МВФ в первом квартале

Именно от этих требований зависит возможность закрытия отдельных переговорных разделов, что является одним из ключевых этапов на пути к полноправному членству Украины в Европейском Союзе.

Национальная программа адаптации законодательства предусматривает постепенное приведение украинских законов в соответствие с нормами права ЕС. Этот процесс охватывает разные сферы — от защиты персональных данных и конкуренции до энергетики, экологии и финансового контроля.

Украинские власти много раз заявляли, что выполнение евроинтеграционных обязательств остается одним из приоритетов государственной политики. В то же время, для дальнейшего продвижения переговорного процесса необходимо не только подготовить законопроекты, но и обеспечить их принятие Верховной Радой.

Читайте также: Как МВФ определяет требования к странам, прежде чем дать деньги

673="109″ data-gtm-vis-has-fired1698882673="1″ data-gtm-vis-recent-on-screen1698882673="109″ data-gtm-vis-total-visible-time1698882673="100″ itemprop="articleBody">