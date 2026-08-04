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4 августа 2026, 10:04 Читати українською

Правительство назвало законопроекты, без которых Украина не сможет продвинуться к членству в ЕС

Украина должна как можно быстрее принять ряд законопроектов, от которых зависит дальнейшее продвижение по пути к членству в Европейском Союзе. Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, ссылаясь на отчет правительства о выполнении Национальной программы адаптации законодательства к праву ЕС.

Украина должна как можно быстрее принять ряд законопроектов, от которых зависит дальнейшее продвижение по пути к членству в Европейском Союзе.

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По ее словам, Кабинет Министров определил перечень законодательных инициатив, которые до сих пор остаются непринятыми, хотя они критически важны для выполнения обязательств Украины перед Евросоюзом.

В этот список вошли:

  • новый закон о защите персональных данных;
  • законодательные изменения по реформе государственной помощи;
  • законопроект об усилении институциональной способности Антимонопольного комитета Украины;
  • законодательство, необходимое для защиты финансовых интересов Европейского Союза;
  • ряд законов в области энергетики и охраны окружающей среды.

Эти документы являются частью обязательств Украины в рамках переговорного процесса по вступлению в ЕС. Их принятие необходимо для выполнения так называемых бенчмарков — критериев, используемых Европейской комиссией для оценки прогресса страны-кандидата.

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Именно от этих требований зависит возможность закрытия отдельных переговорных разделов, что является одним из ключевых этапов на пути к полноправному членству Украины в Европейском Союзе.

Национальная программа адаптации законодательства предусматривает постепенное приведение украинских законов в соответствие с нормами права ЕС. Этот процесс охватывает разные сферы — от защиты персональных данных и конкуренции до энергетики, экологии и финансового контроля.

Украинские власти много раз заявляли, что выполнение евроинтеграционных обязательств остается одним из приоритетов государственной политики. В то же время, для дальнейшего продвижения переговорного процесса необходимо не только подготовить законопроекты, но и обеспечить их принятие Верховной Радой.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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