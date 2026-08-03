Европейские военные высадились на танкер российского «теневого флота»: что произошло

Европейские военные провели операцию по осмотру танкера Toa Payoh, связывающего ЕС с российским «теневым флотом». Об этом сообщает Reuters . Судно было перехвачено в международных водах Средиземного моря, чтобы проверить законность его регистрации и документов. Это уже вторая операция за последние две недели, что свидетельствует об усилении контроля Европейского Союза над танкерами, помогающими россии обходить нефтяные санкции.

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Инцидент произошел к западу от итальянского острова Пантеллерия. Танкер направлялся из Бенина в Стамбул. Всего за неделю до этого он был зарегистрирован в Камеруне. Именно это обстоятельство вызывало подозрения: европейские военные хотели выяснить, имело ли судно законное право ходить под новым флагом и не использует ли оно поддельные регистрационные документы.

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Почему судно «теневого флота» не задержали

По информации Reuters, капитан танкера поначалу отказался сотрудничать с военными. После этого на борт с вертолета высадилась группа итальянских морских пехотинцев. Вертолет вылетел с флагманского корабля миссии Thaon di Revel, а саму операцию также поддерживали греческий военный корабль и польский морской патрульный самолет.

Обзор продолжался около двух часов и завершился без применения силы или других инцидентов. В ходе проверки военные получили документы судна, которые сейчас анализируют специалисты.

Несмотря на высадку на борт, задержать танкер миссия не имела права. Ее мандат разрешает только проводить инспекции и проверять документы, но не арестовывать суда. В то же время, результаты проверки могут стать основанием для дальнейших действий со стороны национальных органов отдельных государств, если будет установлено нарушение международных правил.

20 июля европейские военные также осмотрели танкер MV South Star, также связываемый с российским «теневым флотом». Тогда судно подозревалось в использовании фальшивого флага, но не смогли задержать.

Миссия EUNAVFOR MED Irini была создана в 2020 году для контроля за соблюдением эмбарго ООН на поставку оружия в Ливию. Впоследствии страны ЕС расширили его полномочия, позволив проверять суда с сомнительной регистрацией.

После введения санкций против российской нефти этот механизм все чаще используется для контроля танкеров, которые могут быть задействованы в схемах обхода международных ограничений и транспортировке российской нефти.

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