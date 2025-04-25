З початку 2025 року на третину (30%) збільшився обсяг відшкодування ПДВ порівняно з минулим роком — до 42,4 млрд грн. Про це заявив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко під час міжнародного форуму «Industrial Evolution.
25 квітня 2025, 16:39
Відшкодування ПДВ у першому кварталі 2025 року зросло на третину
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
За словами Кравченка, завдяки кожному платнику податків забезпечено перевиконання плану надходжень за перший квартал на 36 млрд грн.
Він зазначив, що з початку року вже майже вдвічі скоротилась кількість заблокованих податкових накладних — до 0,37%. Крім того, на 11,4 тисячі зменшилась кількість підприємств, які потрапили до ризикових.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі