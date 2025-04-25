Відшкодування ПДВ у першому кварталі 2025 року зросло на третину

З початку 2025 року на третину (30%) збільшився обсяг відшкодування ПДВ порівняно з минулим роком — до 42,4 млрд грн. Про це заявив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко під час міжнародного форуму «Industrial Evolution.

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За словами Кравченка, завдяки кожному платнику податків забезпечено перевиконання плану надходжень за перший квартал на 36 млрд грн.

Він зазначив, що з початку року вже майже вдвічі скоротилась кількість заблокованих податкових накладних — до 0,37%. Крім того, на 11,4 тисячі зменшилась кількість підприємств, які потрапили до ризикових.