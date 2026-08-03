Германия отменила упрощенное получение гражданства: что изменилось для иностранцев

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Таким образом, правительство отменило одну из ключевых норм реформы 2024 года. Тогда минимальный срок проживания для получения гражданства сократили с восьми до пяти лет, а для людей, демонстрировавших исключительно успешную интеграцию, ввели трехлетний путь к натурализации.

Теперь эта возможность закрыта.

По словам правительства, новые правила должны сделать получение гражданства исключительно подтверждением того, что человек действительно интегрировался в германское общество.

Какие условия теперь нужно выполнить

Пятилетнее проживание само по себе не гарантирует получение гражданства. Заявитель должен отвечать еще нескольким обязательным требованиям.

В частности, для подачи документов необходимо:

законно проживать в Германии и иметь действующее вид на жительство;

непрерывно прожить в стране не менее пяти лет;

подтвердить достаточный уровень владения немецким языком;

доказать финансовую самостоятельность без зависимости от государственной социальной помощи.

Правительство отмечает, что гражданство должно быть результатом реальной интеграции — языковой, экономической, социальной и культурной.

Канцлер Германии Фридрих Мерц объяснил, что страна и дальше готова помогать людям интегрироваться, но ожидает от них встречных усилий.

По его словам, в обществе, где люди живут вместе в свободе, необходимо иметь общие ценности и общий язык. Поэтому получение гражданства должно подтверждать не только продолжительность пребывания в стране, но и готовность человека стать полноценной частью немецкого общества.

Новые правила касаются всех иностранцев, планирующих натурализацию в Германии. В то же время, порядок подачи заявлений остается неизменным: после подготовки всех необходимых документов заявитель должен уплатить официальный сбор, и только после этого компетентный орган начнет рассмотрение его дела.

Изменения, в первую очередь, повлияют на тех, кто рассчитывал получить гражданство по ускоренной трехлетней процедуре, ведь теперь такая возможность официально отменена.

Напомним

Не только Германия изменяет правила получения гражданства.

Как сообщал Минфин, Польша вводит сертификаты верности и увеличивает сроки проживания для получения гражданства.

Кроме изменений в правилах временной защиты, правительство страны подготовило кардинальное обновление закона о гражданстве, которое сделает получение польского паспорта значительно сложнее тысяч украинцев, уже много лет живущих в стране.