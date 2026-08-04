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4 августа 2026, 14:50 Читати українською

Украинцам объяснили, как получить бесплатную правовую помощь за границей: пошаговая инструкция

С 1 августа 2026 г. для Украины вступила в силу Конвенция о международном доступе к правосудию, заключенная в рамках Гаагской конференции по международному частному праву. Она упрощает получение бесплатной юридической помощи, судебных документов и исполнения судебных решений в других странах. Как воспользоваться новыми возможностями объяснили в Министерстве юстиции.

С 1 августа 2026 г.

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Конвенция, в первую очередь, пригодится украинцам, которым нужно защитить свои права в гражданских, семейных, наследственных, имущественных или хозяйственных спорах за пределами страны. Вместо самостоятельного поиска адвокатов или государственных органов за границей, человек может обратиться через украинский Минюст, который передаст документы компетентным органам другого государства.

Какие возможности открывает Конвенция

После вступления документа в силу украинцы могут:

  • получить помощь для участия в судебном процессе за границей;
  • подать обращение через Министерство юстиции Украины без необходимости самостоятельно контактировать с иностранными органами;
  • получить отдельные судебные документы или копии решений;
  • обратиться по исполнению решения о взыскании судебных издержек в другом государстве;
  • воспользоваться предусмотренными Конвенцией гарантиями при участии по делу в качестве свидетеля или эксперта.

Воспользоваться этими механизмами могут граждане государств-участников Конвенции, лица, постоянно проживающие в таких странах, а в отдельных случаях и те, кто раньше имел там постоянное место жительства.

Для украинцев, которые из-за войны находятся за рубежом, это означает более простой доступ к системе юридической помощи во многих европейских странах.

Как подать документы

Процедура обращения состоит из нескольких этапов:

  • определить страну, где будет рассматриваться дело;
  • заполнить соответствующий формуляр и подготовить документы, подтверждающие обстоятельства дела и финансовое состояние;
  • представить пакет документов в Министерство юстиции Украины;
  • после проверки Минюст передаст обращение компетентному органу другого государства;
  • дождаться решения иностранного органа и уведомления о результатах разбирательства.

Документы представляются на языке государства, в которое направляется обращение, или вместе с переводом. При этом консульская легализация или апостиль для документов, передаваемых по процедуре Конвенции, не требуются.

В каких странах действует Конвенция

В настоящее время украинцы могут воспользоваться механизмами Конвенции в 28 государствах:

  1. Страны Центральной и Восточной Европы: Польша, Чехия, Словакия, Венгрия (ее нет), Румыния, Болгария, Хорватия, Словения, Сербия, Черногория, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Албания;
  2. Страны Северной и Западной Европы: Нидерланды, Люксембург, Франция, Швейцария, Швеция, Финляндия;
  3. Страны Балтии: Литва, Латвия, Эстония;
  4. Страны Южной Европы: Испания, Мальта, Кипр.
  5. Другие участники Конвенции: Казахстан, Бразилия, Коста-Рика и Белоруссия.

Как уже сообщал Минфин, Украина также сделала оговорку в одном из положений Конвенции. Оно предполагает, что при отсутствии взаимности такая помощь не будет предоставляться гражданам государства-агрессора, проживающим на территории государств-участников.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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