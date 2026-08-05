В Украине запретили рекламу дипломных и курсовых под заказ: кого касаются новые правила

В Украине с 1 августа 2026 вступили в силу новые правила, запрещающие рекламировать услуги по написанию академических работ вместо студентов и ученых. Изменения внесены в Закон Украины «О рекламе» в связи со вступлением в силу Закона «Об академической добропорядочности» .

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Теперь незаконной считается реклама услуг, предусматривающих создание академических работ или их частей от имени соискателей, а также любые другие предложения, связанные с нарушением принципов академической добропорядочности.

Новые ограничения распространяются вне зависимости от способа размещения рекламы. Это касается веб-сайтов, социальных сетей, мессенджеров, рекламных платформ, печатных изданий и наружной рекламы.

Какие услуги попали под запрет

Закон включает широкий перечень предложений, предусматривающих выполнение учебных или научных работ вместо их авторов.

Под запрет попадает реклама:

написание дипломных, курсовых, магистерских работ и диссертаций;

подготовки рефератов, эссе, контрольных, лабораторных и практических работ;

написание научных статей или отдельных частей академических произведений;

продажи готовых академических работ;

передачи авторства другому лицу;

других услуг, прямо или косвенно способствующих нарушению академической добропорядочности.

В то же время, новые правила не касаются легальных образовательных услуг.

По-прежнему разрешается рекламировать репетиторство, учебные курсы, консультации, языковое и литературное редактирование, а также помощь по оформлению академических работ, если она не предусматривает выполнение задания вместо студента или аспиранта.

Отдельной ответственности за рекламу таких услуг закон не вводит. К нарушителям будут применяться общие нормы Закона «О рекламе». В частности, штраф может составлять пятикратную стоимость распространённой рекламы, а за повторное нарушение в течение года его размер удваивается.

Если установить стоимость рекламы невозможно, контролирующие органы могут наложить штраф до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 5100 грн.

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