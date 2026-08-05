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5 августа 2026, 10:05 Читати українською

В Украине запретили рекламу дипломных и курсовых под заказ: кого касаются новые правила

В Украине с 1 августа 2026 вступили в силу новые правила, запрещающие рекламировать услуги по написанию академических работ вместо студентов и ученых. Изменения внесены в Закон Украины «О рекламе» в связи со вступлением в силу Закона «Об академической добропорядочности».

В Украине с 1 августа 2026 вступили в силу новые правила, запрещающие рекламировать услуги по написанию академических работ вместо студентов и ученых.

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Теперь незаконной считается реклама услуг, предусматривающих создание академических работ или их частей от имени соискателей, а также любые другие предложения, связанные с нарушением принципов академической добропорядочности.

Новые ограничения распространяются вне зависимости от способа размещения рекламы. Это касается веб-сайтов, социальных сетей, мессенджеров, рекламных платформ, печатных изданий и наружной рекламы.

Какие услуги попали под запрет

Закон включает широкий перечень предложений, предусматривающих выполнение учебных или научных работ вместо их авторов.

Под запрет попадает реклама:

  • написание дипломных, курсовых, магистерских работ и диссертаций;
  • подготовки рефератов, эссе, контрольных, лабораторных и практических работ;
  • написание научных статей или отдельных частей академических произведений;
  • продажи готовых академических работ;
  • передачи авторства другому лицу;
  • других услуг, прямо или косвенно способствующих нарушению академической добропорядочности.

В то же время, новые правила не касаются легальных образовательных услуг.

По-прежнему разрешается рекламировать репетиторство, учебные курсы, консультации, языковое и литературное редактирование, а также помощь по оформлению академических работ, если она не предусматривает выполнение задания вместо студента или аспиранта.

Отдельной ответственности за рекламу таких услуг закон не вводит. К нарушителям будут применяться общие нормы Закона «О рекламе». В частности, штраф может составлять пятикратную стоимость распространённой рекламы, а за повторное нарушение в течение года его размер удваивается.

Если установить стоимость рекламы невозможно, контролирующие органы могут наложить штраф до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 5100 грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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JWT
JWT
5 августа 2026, 10:46
#
> передачі авторства іншій особі;

Консалтингові компанії та ФОП вийшли з чату.
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