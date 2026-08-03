ГНС и Госпогранслужба начали автоматический обмен информацией: что изменится для пересекающих границу

Государственная налоговая служба Украины совместно с Государственной пограничной службой запустила автоматизированный электронный обмен информацией для быстрого доступа к собственным системам. Новый цифровой формат полностью исключает человеческий фактор, ведь раньше ведомствам приходилось тратить немало времени на ручную переписку, бумажные запросы и подготовку ответов.

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Теперь уполномоченный работник налоговой будет формировать запрос через электронную форму, а система автоматически генерировать необходимые данные в считанные секунды.

Руководители ведомств отмечают, что внедрение такого механизма никоим образом не изменяет действующие правила пересечения государственной границы, не создает никаких дополнительных ограничений для граждан и не вводит новых тотальных проверок.

Весь процесс взаимодействия происходит строго в рамках действующих полномочий обеих служб и направлен исключительно на усиление внутренней аналитической работы по выявлению правонарушений. Наличие налоговых вопросов или долгов по-прежнему не является основанием для ограничения права выезда за границу, ведь подобные решения принимаются исключительно в судебном порядке, определенном законодательством Украины.

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Зачем налоговой нужны данные по пограничным системам?

Полученная информация о пересечении границы используется налоговыми органами в комплексе с другими внутренними багами данных для решения нескольких ключевых задач:

Определение налогового резидентства. Проверка точного статуса физических лиц, в частности, продолжительности пребывания в Украине более 183 дней в течение календарного года для правильного расчета обязательств. Предотвращение фиктивных операций. Выявление случаев, когда разнообразная финансово-хозяйственная отчетность и документы предприятий подписывались руководителями, которые фактически находились за пределами страны. Полный аудит и безопасность. Каждый отдельный запрос формируется исключительно по одному лицу или транспортному средству при наличии правового основания, подписывается квалифицированной электронной подписью должностного лица и фиксируется в защищенных электронных журналах.

Благодаря новому цифровому мосту налоговая теперь сможет видеть каждое отдельное пересечение границы в режиме реального времени и четко определять, где находятся украинские налогоплательщики. Ожидается, что это позволит перекрывать лазейки для уклонения от налогов и поможет упорядочить администрирование доходов.

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