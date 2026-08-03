Готовится новый закон об уголовной разведке: что изменится для правоохранителей и граждан

В Верховную Раду направлен законопроект об уголовной разведке, который должен заменить действующую систему оперативно-розыскной деятельности моделью, отвечающей европейским подходам. О ключевых положениях документа сообщила в своем Telegram-канале народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

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Документ предлагает четко определить, кто именно вправе проводить уголовную разведку, при каких условиях можно применять специальные методы сбора информации и какие гарантии будут защищать граждан от злоупотреблений.

Среди основных новшеств законопроекта:

Право проводить криминальную разведку получат только 12 государственных органов, в частности, Национальная полиция, СБУ, НАБУ, ДБР, БЭБ, Служба внешней разведки, таможенная и пограничная службы, разведка Минобороны, Управление государственной охраны, Государственная уголовно-исполнительная служба и Военная служба правопорядка. Прослушивание, доступ к информации телекоммуникационных сетей, проникновение в жилье и мониторинг банковских счетов будут разрешаться только по решению следственного судьи. Контролируемые закупки и поставки будут проводиться по постановлению прокурора, а внедрение агентов в преступную среду — по разрешению руководителя соответствующего подразделения. Для разведывательных мероприятий в отношении адвокатов, судей, народных депутатов, а также руководства НАБУ, САП и СБУ потребуется санкция Генерального прокурора. Законопроект официально регулирует статус конфиденциальных информаторов. Они могут получать вознаграждение без налогообложения и декларирования. В то же время, запрещается привлекать к такому сотрудничеству адвокатов, журналистов, врачей и священнослужителей, если это может привести к разглашению профессиональной тайны. Для сотрудников под прикрытием предусматривают исключения из законодательства о предотвращении коррупции, если в этом требуется легенда операции. Информацию о правонарушениях предлагают хранить до 15 лет, данные об осужденных — до достижения ими 80-летнего возраста, а материалы по установлению личности неопознанных тел — до 25 лет. Операторов связи, интернет-провайдеров, хостинг-платформы, социальные сети и платежные сервисы планируют обязать сотрудничать с органами уголовной разведки, в частности, при расследовании схем отмывания средств через криптовалюты и финансирование терроризма.

Отдельно документ определяет особенности прокурорского надзора.

В частности, информация об информаторах, сотрудниках под прикрытием и методах работы уголовной разведки не будет подлежать разглашению. Также определения следственных судей о разрешении на проведение разведывательных мероприятий не будут публиковаться в открытом реестре судебных решений, чтобы не поставить под угрозу проведение операций и не предупредить фигурантов расследований раньше времени.

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