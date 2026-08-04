Украинские мужчины за границей не смогут получить консульские услуги, если у них нет военно-учетных документов

Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Постановление № 981 отменяет предыдущие нормативные акты 2024 г. и определяет правила взаимодействия Реестра с другими государственными системами, а также порядок проверки военно-учетных документов граждан за рубежом.

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Одним из ключевых изменений стало расширение возможностей Реестра «Оберег». Теперь он используется не только для учета военнообязанных, но и автоматизации отдельных процедур, связанных с военным учетом.

Как изменится работа Реестра «Оберіг»

Постановление предусматривает, что Реестр может использоваться для формирования материалов по делам об административных правонарушениях, относящихся к компетенции территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Ранее подготовка таких документов производилась работниками ТЦК вручную. Теперь система сможет автоматически формировать соответствующие материалы на основе уже содержащейся в Реестре информации.

Кроме того, документ предусматривает масштабное обновление данных. Государственная налоговая служба в течение 90 дней должна передать Минобороны всю информацию о гражданах Украины от 18 до 60 лет из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков.

В Реестр могут попасть или быть обновлены следующие сведения:

персональные данные граждан, необходимые для ведения военного учета;

информация, полученная из других государственных регистров без необходимости личного обращения человека.

Военно-учетный документ станет необходимым для консульских услуг

Новые правила также определяют порядок проверки военно-учетных документов при обращении граждан Украины в дипломатические учреждения за рубежом.

Мужчины от 18 до 60 лет для получения большинства консульских услуг должны предоставить военно-учетный документ в электронной форме. Его действительность будет проверяться через систему «е-Консул», работающую во взаимодействии с Реестром «Оберіг».

В то же время законодательство предусматривает отдельные исключения, в частности, при оформлении документов для возвращения гражданина в Украину.

Если документ отсутствует или данные не соответствуют требованиям, в предоставлении отдельных консульских услуг может быть отказано.

Украинцев за границей могут автоматически взять на военный учет

Постановление также вводит механизм автоматического взятия на военный учет находящихся за пределами Украины граждан.

Если во время обращения в украинское дипломатическое учреждение окажется, что информация о человеке отсутствует в Реестре, его могут поставить на военный учет автоматически и сформировать электронный военно-учетный документ.

Для этого не нужно проходить военно-врачебную комиссию, ведь речь идет только о внесении данных в Реестр и оформлении документа.

Для военнообязанных новые правила означают, что актуальность информации в государственных системах будет иметь большее значение при получении административных и консульских услуг.

Гражданам следует обратить внимание на:

проверку актуальности своих данных в военном учете;

необходимость исправления возможных ошибок в Реестре в установленном порядке.

Новые правила практически завершают переход к цифровой модели военного учета, где значимая часть действий зависит от обмена информацией меж государственными системами.

Напомним

В 2024 году уже выходило постановление о том, что за консульскими услугами не смогут обратиться находящиеся за рубежом граждане Украины мобилизационного возраста, не вставшие на военный учет. Впоследствии это постановление приостановили, но обязательство зарегистрироваться в системе «Оберіг» осталось.

По состоянию на 2025 год 6 млн граждан не уточнили данные в системе Оберіг. Неуточнение персональных данных в срок 60 дней без уважительных причин является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн.