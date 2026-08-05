Саудовская Аравия купила издателя EA Sports FC, The Sims и Battlefield за $55 млрд

Консорциум инвесторов во главе с Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF) завершил приобретение американского разработчика видеоигр Electronic Arts (EA) за $55 млрд. Это одна из крупнейших сделок в истории игровой индустрии, сообщает BBC.

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EA больше не будет торговаться на бирже

В группу покупателей кроме Суверенного фонда Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) вошла инвестиционная компания Affinity Partners, которую возглавляет Джаред Кушнер — зять президента США Дональда Трампа.

После завершения сделки Electronic Arts станет частной компанией: все ее акции будут выкуплены, а ценные бумаги больше не будут торговаться на фондовой бирже.

EA является одним из крупнейших издателей видеоигр в мире. Компания выпускает популярные серии EA Sports FC (ранее FIFA), The Sims, Mass Effect, Battlefield и другие.

Часть покупки профинансирована за счет кредита

По данным СМИ, это самый большой в истории выкуп компании с привлечением заемных средств (leveraged buyout). Значительную часть суммы покупатели профинансировали кредитом.

В частности, PIF уже вложил в покупку $36 млрд, а еще $20 млрд привлек в виде кредита от инвестиционного банка JPMorgan. Долг будет оформлен на самую Electronic Arts, которая и будет выплачивать его в будущем.

Именно это вызывает беспокойство среди аналитиков. Они предполагают, что для сокращения расходов компания может прибегнуть к новым увольнениям, более активной монетизации игр и другим мерам экономии.

Почему Саудовская Аравия покупает EA

Аналитики считают, что сделка имеет не только экономическое, но и стратегическое значение.

PIF уже инвестировал миллиарды долларов в мировой спорт: фонд владеет английским футбольным клубом Newcastle United, контролирует несколько клубов Саудовской Про-лиги и финансирует масштабные киберспортивные турниры.

По мнению экспертов, приобретение Electronic Arts позволит Саудовской Аравии существенно усилить свое влияние в мире спорта и видеоигр. В частности, серия EA Sports FC сотрудничает с десятками лиг, сотнями клубов и тысячами профессиональных футболистов по всему миру.