ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2028 года, но с условиями

Страны Европейского Союза согласовали продолжение механизма временной защиты для людей, выехавших из Украины из-за войны, до 4 марта 2028 года, но с определенными условиями для новых заявителей. Об этом говорится в сообщении Совета Е С .

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Что изменится для украинских беженцев

Решение предусматривает продление временной защиты еще на один год после завершения действующего срока действия механизма, истекающего 4 марта 2027 года. В ЕС отметили, что это должно обеспечить находящимся под защитой украинцам, стабильность и предсказуемость.

В то же время, ограничения по военным обязательствам будут касаться только новых заявителей. Украинцы, уже имеющие статус временной защиты в странах ЕС, не будут подпадать под новые правила.

Как получить статус новым заявителям?

Для защиты новых заявителей нужно будет подтвердить выполнение военных обязанностей в Украине. Это можно будет сделать, в частности, с помощью паспорта со штампом о законном выезде из Украины или документа в бумажной или электронной форме, подтверждающего отсрочку, увольнение или исполнение воинских обязанностей.

«Мы остаемся непоколебимы в поддержке Украины в ее борьбе против незаконной агрессии россии. Сегодня мы решили продлить статус защиты еще на один год — до марта 2028 года. Это обеспечивает стабильность для тех, кто обрел безопасность в ЕС», — заявил министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О'Каллаган.

По его словам, ЕС также стремится учитывать оборонные потребности Украины, поэтому новые правила временной защиты будут предусматривать соблюдение украинского законодательства по военным обязанностям.

Формальное решение о продлении механизма Совет Е С должен принять в ближайшие недели. После публикации в Официальном журнале ЕС оно вступит в силу на следующий день.

В ЕС также ранее согласовали постепенный переход от временной защиты к другим форматам легального проживания для украинцев, которые будут отвечать требованиям по работе, обучению или семейным основаниям.

Кроме того, механизм должен способствовать подготовке добровольного возвращения и реинтеграции украинцев после создания безопасных условий в Украине.