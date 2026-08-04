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4 августа 2026, 16:10 Читати українською

Промышленность Украины вышла из падения, но не перешла к росту: показывают данные за 2026 год

В первом полугодии 2026 года промышленное производство в Украине сократилось всего на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экономист Андрей Шевчишин отмечает, что этот показатель не означает начало роста: промышленность только вышла из фазы падения, но еще не перешла к стабильному восстановлению.

В первом полугодии 2026 года промышленное производство в Украине сократилось всего на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Для сравнения, в первом полугодии 2025 г. отрасль сократилась на 2,9%. То есть нынешний результат выглядит вроде бы лучше прошлогоднего, но в значительной степени это эффект низкой сравнительной базы после предыдущего спада.

Главным фактором, ухудшившим общий показатель, стала энергетика. После масштабных атак на энергетическую инфраструктуру в начале года производство в этом секторе сократилось на 13% в годовом исчислении.

В то же время, часть промышленности продемонстрировала рост. Добывающая и перерабатывающая отрасли вместе увеличили производство примерно на 2%. В частности, добыча нефти и газа выросла на 13%, хотя частично это также связано с эффектом низкой базы в прошлом году.

ОПК поддерживает машиностроение, но другие отрасли остаются аутсайдерами

Отдельные сегменты машиностроения показали значительный прирост, хотя общий результат отрасли почти нулевой — лишь +0,3%.

Государственная статистика не раскрывает отдельных показателей производства оружия, боеприпасов, военного транспорта, судов и авиатехники.

В то же время среди открытых данных виден сильный рост отдельных направлений:

  • производство электронных компонентов и плат увеличилось на 252,7%;
  • выпуск приборов для измерений, исследований и навигации вырос на 179,7%;
  • производство машин специального назначения прибавило 186,4%.

По мнению Шевчишина, эти показатели могут свидетельствовать о постепенном смещении промышленности в сторону оборонного производства.

В то же время, общая ситуация остается сложной. Несмотря на номинальное падение индустрии всего на 0,2%, цены в индустрии выросли на 39,1%. Это означает, что бизнес сталкивается с удорожанием ресурсов, но не имеет достаточных возможностей для масштабного увеличения производства.

Второе полугодие может стать новым испытанием для промышленности

По оценке экономиста во второй половине года промышленность столкнется с дополнительными рисками.

Среди них:

Отдельно Шевчишин обращает внимание на изменение структуры спроса. В первом полугодии производство инвестиционных товаров выросло на 6,7%, в то время как выпуск товаров промежуточного потребления сократился на 4,2%. Это может свидетельствовать о переориентации части ресурсов в оборонный сектор.

В то же время, производство краткосрочных потребительских товаров выросло на 1,6%, а долгосрочных товаров сократилось на 5,5%. То есть предприятия лучше себя чувствуют там, где продукцию можно быстро изготовить и реализовать.

По базовому прогнозу экономиста, промышленность может завершить 2026 год с понижением около 0,5%. При негативном сценарии, в случае новых ударов по энергетике, логистике и промышленным центрам, падение может быть значительно больше.

Таким образом, украинская промышленность сейчас находится в промежуточном состоянии: она уже не падает такими темпами, как раньше, но еще не имеет достаточных условий для устойчивого роста. Основным вызовом становится не только возобновление производства, но и сохранение разнообразной структуры промышленности после войны.

Напомним

Ведущая научная сотрудница Института экономических исследований Ирина Коссе также предупреждает, что остановка портов бьет не только по зерну, но и представляет угрозу всей экономике, которая сейчас находится в кризисе. Море остается главным маршрутом для внешней торговли Украины. Заменить его невозможно. Можно частично разгрузить.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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