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4 августа 2026, 17:10 Читати українською

В Киеве назвали сроки открытия новых станций метро на Виноградаре

В Киеве планируют открыть две новые станции метро в 2027 году и еще одну — в 2029 году. Соответствующие планы предусмотрены в проекте Программы экономического и социального развития столицы на 2027−2029 годы. Об этом сообщают Новости Live.

В Киеве планируют открыть две новые станции метро в 2027 году и еще одну — в 2029 году.

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Документ предусматривает продолжение Сырецко-Печерской линии метро в направлении Виноградаря. Общая протяженность нового участка должна составлять 3,78 км. В рамках проекта планируется построить три станции, две из которых должны заработать в 2027 году.

Речь идет о станциях «Мостицкая» и «Варшавская», открытие которых первоначально планировалось еще в 2021 году. Еще одну станцию на новом участке метро столичные власти планируют завершить в 2029 году.

В проекте программы говорится, что развитие транспортной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений для Киева. В то же время, сроки реализации строительства метро на Виноградарь неоднократно переносились из-за проблем с финансированием, строительными работами и изменениями стоимости проекта.

Сколько стоит задержка строительства метро на Виноградаре

Строительство продолжения Сырецко-Печерской линии началось еще в 2019 году. Однако запланированное в 2021 году открытие не состоялось.

Ранее КП «Киевский метрополитен» сообщало о значительных финансовых потерях, связанных с задержкой реализации проекта. По данным предприятия, ущерб из-за недостроенного участка метро уже достиг 2,3 млрд грн. Киев через суд требует взыскания имущественного ущерба с АО «Киевметрострой» — бывшего подрядчика строительства метро на Виноградаре, который проводил работы в 2018—2023 годах.

В то же время, по оценкам депутатов Киевского городского совета, стоимость завершения строительства существенно выросла. Если первоначально проект оценивался примерно в 4 млрд грн, то ныне необходимые расходы могут составить около 24 млрд грн.

Основные этапы проекта:

  • строительство продолжения Сырецко-Печерской линии в направлении Виноградаря;

  • открытие станций «Мостицкая» и «Варшавская» в 2027 году;

  • завершение строительства еще одной станции в 2029 году.

В настоящее время проект Программы экономического и социального развития Киева на 2027−2029 годы еще должен пройти процедуру утверждения. В случае принятия документа, указанные сроки станут официальным планом развития столичной транспортной инфраструктуры.

Напомним

Минфин уже писал об экономике киевского проезда. После повышения стоимости проезда в столице ситуация на транспортном рынке стала парадоксальной. Вместо того чтобы способствовать развитию коммунального транспорта, новые тарифы привели к росту доходности частных перевозчиков.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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