Цены на топливо 4 августа: дизель продолжает дорожать

Во вторник, 4 августа, на украинских автозаправочных станциях зафиксирован рост стоимости дизельного топлива, автогаза и бензина А-92. Популярные марки А-95 и А-95 премиум остались на уровне предыдущего дня. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».

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Средние цены на топливо

Динамика изменения стоимости топлива за последние сутки выглядит следующим образом:

Бензин А-95 премиум не изменился и удерживает позицию на отметке 84,28 грн/литр.

Бензин А-95 тоже не изменился в сутки и его средняя стоимость составляет 81,25 грн за литр.

Бензин А-92 подорожал на 8 копеек до 77,89 грн/литр.

Дизельное топливо прибавило в цене 25 копеек и стоит в среднем 92,84 грн за литр.

Автомобильный газ поднялся в цене на 4 копейки до 43,66 грн/литр.

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Цены АЗС на топливо и автогаз

Напомним

«Минфин» писал, что глава консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн не исключает, что ценники на дизель достигнут 100 гривен за литр, а, возможно, и больше, если на рынке произойдет что-то экстраординарное.