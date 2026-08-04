Во вторник, 4 августа, на украинских автозаправочных станциях зафиксирован рост стоимости дизельного топлива, автогаза и бензина А-92. Популярные марки А-95 и А-95 премиум остались на уровне предыдущего дня. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 4 августа: дизель продолжает дорожать
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Средние цены на топливо
Динамика изменения стоимости топлива за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин А-95 премиум не изменился и удерживает позицию на отметке 84,28 грн/литр.
- Бензин А-95 тоже не изменился в сутки и его средняя стоимость составляет 81,25 грн за литр.
- Бензин А-92 подорожал на 8 копеек до 77,89 грн/литр.
- Дизельное топливо прибавило в цене 25 копеек и стоит в среднем 92,84 грн за литр.
- Автомобильный газ поднялся в цене на 4 копейки до 43,66 грн/литр.
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Цены АЗС на топливо и автогаз
Напомним
«Минфин» писал, что глава консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн не исключает, что ценники на дизель достигнут 100 гривен за литр, а, возможно, и больше, если на рынке произойдет что-то экстраординарное.
Источник: Минфин
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