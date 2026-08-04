Нефть дорожает на фоне неопределенности вокруг переговоров США и Ирана

Во вторник, 4 августа, цены на нефть пошли вверх, поскольку перспективы дипломатического урегулирования конфликта между США и Ираном остаются неопределенными. В то же время сохраняются перебои с поставкой нефти из-за ключевых морских путей. Об этом сообщает Reuters.

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Цены на нефть

По состоянию на 11.00 октябрьские фьючерсы на нефть Brent подорожали на $1,04 (1,24%) до $84,81 за баррель. Накануне они потеряли 7% стоимости и опустились до самого низкого уровня за три недели.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) прибавила $0,30 (0,37%), и торговалась на уровне $80,64 за баррель после падения более чем на 5% в предыдущую сессию до минимума почти за неделю.

Накануне рынок резко просел после заявления президента США Дональда Трампа, который сообщил, что пока не планирует новых ударов по Ирану, ожидая результатов переговоров по прекращению войны и урегулированию спора вокруг контроля над Ормузским проливом.

Впрочем, в понедельник спикер Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи опроверг слова Трампа. По его словам, никаких переговоров с США пока не ведется, а никаких встреч не запланировано.

«Дальнейший незначительный рост цен свидетельствует, что инвесторы пока не готовы полностью исключить риск новой эскалации. Геополитические новости и дальше остаются главным фактором, который влияет на рынок», — отметил стратег по исследованиям Pepperstone Ахмад Ассири.

Снабжение через Ормузский пролив остается под угрозой

Один из главных камней преткновения в переговорах — ситуация вокруг Ормузского пролива. К началу конфликта в конце февраля через него проходило около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Аналитики ANZ отмечают, что экспорт из стран Персидского залива и дальше находится под давлением. Хотя количество проходов судов через Ормузский пролив несколько возросло после резкого падения, ситуация остается сложной. По их словам, атаки Ирана на суда продолжают ограничивать перевозки.

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Судоходство остается опасным

В начале недели интенсивность движения судов через Ормузский пролив и пролив Баб-эль-Мандеб почти не изменилась.

Ормузский пролив остается опасным маршрутом для судоходства. Во вторник британское агентство UK Maritime Trade Operations сообщило об инциденте в 20 морских милях (37 км) северо-восточнее оманского города Эль-Хасаб. Грузовое судно передало сигнал, который поразил неизвестный снаряд.

В то же время в Красном море шесть супертанкеров под флагом Саудовской Аравии недавно сменили маршрут в заливе Аден, отправившись в обход через юг Африки. Еще два танкера с саудовской нефтью смогли пройти через пролив Баб-эль-Мандеб.

Goldman Sachs ожидает нефть по $80−90 за баррель

В Goldman Sachs прогнозируют, что в ближайшее время Brent будет торговаться в диапазоне $80−90 за баррель. По мнению банка, ситуация изменится только после появления подтверждений нового соглашения между США и Ираном или в случае существенного обострения конфликта.

В банке также отмечают, что физический рынок нефти становится все более напряженным. За последние две недели мировые запасы сократились примерно на 6,3 млн баррелей в сутки. Это, вероятно, связано с сокращением поставок из Персидского залива и Красного моря, меньшим экспортом российской нефти, а также ростом импорта в Азию, в частности, в Китае.

Напомним

«Минфин» писал, что глава консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн не исключает, что ценники на дизель достигнут 100 гривен за литр, а, возможно, и больше, если на рынке произойдет что-то экстраординарное.