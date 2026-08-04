Экономика Украины вернулась к росту во втором квартале — Госстат

Во втором квартале 2026 года реальный валовой внутренний продукт Украины продемонстрировал положительную динамику, увеличившись как по сравнению с предыдущим кварталом, так и по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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По данным ведомства:

По сравнению с I кварталом 2026 реальный ВВП вырос на 0,4% (с учетом сезонного фактора).

По сравнению с II кварталом 2025 экономика выросла на 0,6%.

В Госстате объясняют, что оперативная оценка базируется на предварительной статистической информации о темпах роста или снижении производства по ключевым видам экономической деятельности.

Более подробные уточненные данные о состоянии украинской экономики за II квартал 2026 года ведомство планирует обнародовать в сентябре.

Ключевые драйверы

По оценке финансового аналитика Андрея Шевчишина, фактические показатели оказались существенно ниже ожиданий (предыдущий прогноз составил +1,4% г/г).

Главными драйверами экономики во II квартале стали государственный сектор и рост средних зарплат (+23,1%), стимулировавших розничную торговлю (+9%). В то же время сдерживающим фактором выступил стремительный рост импорта (+21,3%), рассчитываемый из показателя ВВП.

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Составляющие ВВП за ІІ квартал 2026 года:

Грузовые перевозки: +10%

Экспорт товаров и услуг: +7,7% (частично благодаря активизации отгрузок перед введением квот ЕС)

Промышленность: +0,9% (преимущественно за счет машиностроения и добывающей отрасли)

Агросектор: -0,7%

Пассажирские перевозки: -1,3%

Строительство: -7,5%

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Прогноз к концу 2026 года

Эксперт снизил прогноз роста ВВП на III квартал с +2% до +1,2% с риском дальнейшего понижения. Небольшой плюс ожидается благодаря аграриям (из-за низкой базы сравнения) и госсектора, хотя в других отраслях наблюдается слабость.

Прогноз на IV квартал составляет +1,3%, однако окончательный результат будет зависеть от хода войны, интенсивности обстрелов энергетики и эффективности деблокады портов.

По итогам 2026 года рост ВВП Украины оценивается на уровне +0,7%.

Напомним

«Минфин» писал, что по оценке ИЭД, в июне 2026 года рост реального ВВП составил 0,8% по сравнению с июнем прошлого года. Об этом сообщается в Месячном экономическом мониторинге Украины за июль 2026 года.