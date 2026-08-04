Украинцы установили новый рекорд инвестиций в военные облигации

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 августа 2026, 8:06 Читати українською

Украинцы установили новый рекорд инвестиций в военные облигации

Украинцы продолжают активно вкладывать средства в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Как сообщило Министерство финансов, на 3 августа 2026 года портфель государственных облигаций в собственности физических лиц достиг рекордных 159,3 млрд грн. Это самый высокий показатель за всю историю внутреннего рынка ОВГЗ.

Украинцы продолжают активно вкладывать средства в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Только за июль вложения граждан увеличились более чем на 9,3 млрд грн, что явилось наибольшим приростом среди всех категорий инвесторов. Общий объем ОВГЗ в обращении вырос до 2 трлн грн.

Объем вложений в настоящее время таков:

  • юридические лица: 217,1 млрд. грн;
  • страховые компании: 25,7 млрд грн;
  • нерезиденты: 18,6 млрд. гривен.

Объем ОВГЗ в собственности территориальных общин остался почти неизменным и составил 0,3 млрд. гривен. Портфель Национального банка Украины в течение июля также не изменился и составил 655,8 млрд. гривен.

Крупнейшими владельцами государственных облигаций остаются банки. Их портфель за месяц увеличился с 916,3 млрд. грн. до 933 млрд. грн.

Сколько средств привлек бюджет и как приобрести ОВГЗ

В июле Министерство финансов провело 13 аукционов по размещению ОВГЗ, привлекая в государственный бюджет более 40,95 млрд грн в эквиваленте. Средневзвешенная доходность размещенных облигаций составила 12,84%.

Кроме того, прошел аукцион по обмену государственных облигаций. Инвесторы обменяли бумаги с погашением 5 августа 2026 на новый выпуск с датой погашения 5 декабря 2029 года. Общий объем удовлетворенных заявок составил 15 млрд. грн.

По итогам января-июля 2026 года государство привлекло через рынок ОВГЗ 310,2 млрд грн, из которых:

  • 230 млрд грн — через аукционы по первичному размещению облигаций;
  • 80,2 млрд грн — через аукционы обмена.

В Минфине отмечают, что в ходе полномасштабной войны внутренний рынок ОВГЗ остается одним из ключевых источников финансирования государственного бюджета. По объему привлеченных средств он уступает только финансовой помощи Европейского Союза.

Приобрести государственные облигации может любой желающий. Для этого доступны несколько способов:

  • через приложение «Действие»;
  • в банках, работающих с ОВГЗ;
  • через лицензированных брокеров.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 гривен, 1000 долларов США или 1000 евро. В приложении «Действие» оформление инвестиции занимает всего несколько минут: достаточно выбрать военные облигации, определить выпуск, выбрать банк или брокера, подписать документы и оплатить покупку. Это позволяет гражданам не только сохранять деньги, но и поддерживать финансирование государства.

Найдите свой инвестиционный продукт в InvestMarket

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Regard Rough, Слава Савченко и 35 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами