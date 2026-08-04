Украинцы установили новый рекорд инвестиций в военные облигации

Украинцы продолжают активно вкладывать средства в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Как сообщило Министерство финансов, на 3 августа 2026 года портфель государственных облигаций в собственности физических лиц достиг рекордных 159,3 млрд грн. Это самый высокий показатель за всю историю внутреннего рынка ОВГЗ.

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Только за июль вложения граждан увеличились более чем на 9,3 млрд грн, что явилось наибольшим приростом среди всех категорий инвесторов. Общий объем ОВГЗ в обращении вырос до 2 трлн грн.

Объем вложений в настоящее время таков:

юридические лица: 217,1 млрд. грн;

страховые компании: 25,7 млрд грн;

нерезиденты: 18,6 млрд. гривен.

Объем ОВГЗ в собственности территориальных общин остался почти неизменным и составил 0,3 млрд. гривен. Портфель Национального банка Украины в течение июля также не изменился и составил 655,8 млрд. гривен.

Крупнейшими владельцами государственных облигаций остаются банки. Их портфель за месяц увеличился с 916,3 млрд. грн. до 933 млрд. грн.

Сколько средств привлек бюджет и как приобрести ОВГЗ

В июле Министерство финансов провело 13 аукционов по размещению ОВГЗ, привлекая в государственный бюджет более 40,95 млрд грн в эквиваленте. Средневзвешенная доходность размещенных облигаций составила 12,84%.

Кроме того, прошел аукцион по обмену государственных облигаций. Инвесторы обменяли бумаги с погашением 5 августа 2026 на новый выпуск с датой погашения 5 декабря 2029 года. Общий объем удовлетворенных заявок составил 15 млрд. грн.

По итогам января-июля 2026 года государство привлекло через рынок ОВГЗ 310,2 млрд грн, из которых:

230 млрд грн — через аукционы по первичному размещению облигаций;

80,2 млрд грн — через аукционы обмена.

В Минфине отмечают, что в ходе полномасштабной войны внутренний рынок ОВГЗ остается одним из ключевых источников финансирования государственного бюджета. По объему привлеченных средств он уступает только финансовой помощи Европейского Союза.

Приобрести государственные облигации может любой желающий. Для этого доступны несколько способов:

через приложение «Действие»;

в банках, работающих с ОВГЗ;

через лицензированных брокеров.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 гривен, 1000 долларов США или 1000 евро. В приложении «Действие» оформление инвестиции занимает всего несколько минут: достаточно выбрать военные облигации, определить выпуск, выбрать банк или брокера, подписать документы и оплатить покупку. Это позволяет гражданам не только сохранять деньги, но и поддерживать финансирование государства.