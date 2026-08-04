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4 августа 2026, 12:50 Читати українською

Украина впервые за почти год продала за границу больше электроэнергии, чем купила

По данным Центра экономической стратегии, в июле Украина впервые с сентября 2025 стала нетто-экспортером электроэнергии. Экспорт вырос в полтора раза по сравнению с июнем — до 233 ГВтч, тогда как импорт сократился с 295,2 до 175,3 ГВтч.

По данным Центра экономической стратегии, в июле Украина впервые с сентября 2025 стала нетто-экспортером электроэнергии.

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Украинскую электроэнергию в июле покупали пять стран:

  • Венгрия — 112 ГВтч
  • Молдова — 69 ГВтч
  • Румыния — 39 ГВт·год
  • Словакия — 12 ГВтч
  • Польша — 2 ГВтч

Положительный результат стал возможным благодаря нескольким факторам одновременно. Ремонты на атомных электростанциях завершились быстрее планируемого. Солнечная погода обеспечила высокую генерацию из возобновляемых источников.

После нескольких дней почасовых отключений в конце июня «Укрэнерго» большую часть месяца обходилось без общенациональных графиков.

Интересный нюанс с Румынией. Страна, которая обычно сама является экспортером, в июле оказалась в дефиците из-за плановой остановки одного из блоков АЭС «Чернаводе» и рекордной засухи. Уровень воды в Дунае упал до самой низкой отметки за 30 лет. Румыны начали закупать электроэнергию у Украины, что само по себе является показательным свидетельством того, насколько глубоко украинская энергосистема уже интегрирована в европейскую сеть.

Эта интеграция все больше работает в обе стороны. При дефиците Украина импортирует электроэнергию от соседей, а при наличии профицита сама становится поставщиком для Европы. Июль показал, что второй сценарий вполне реален даже в условиях войны.

Напомним

Как уже сообщал Минфин, экспорт электроэнергии из Украины в мае вырос в 2,8 раза, импорт упал на 29%. В целом с начала 2026 года Украина экспортировала 157,5 тыс. МВт-ч электроэнергии. При этом в январе и феврале экспорт электроэнергии отсутствовал.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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