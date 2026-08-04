Украина впервые за почти год продала за границу больше электроэнергии, чем купила

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Украинскую электроэнергию в июле покупали пять стран:

Венгрия — 112 ГВтч

Молдова — 69 ГВтч

Румыния — 39 ГВт·год

Словакия — 12 ГВтч

Польша — 2 ГВтч

Положительный результат стал возможным благодаря нескольким факторам одновременно. Ремонты на атомных электростанциях завершились быстрее планируемого. Солнечная погода обеспечила высокую генерацию из возобновляемых источников.

После нескольких дней почасовых отключений в конце июня «Укрэнерго» большую часть месяца обходилось без общенациональных графиков.

Интересный нюанс с Румынией. Страна, которая обычно сама является экспортером, в июле оказалась в дефиците из-за плановой остановки одного из блоков АЭС «Чернаводе» и рекордной засухи. Уровень воды в Дунае упал до самой низкой отметки за 30 лет. Румыны начали закупать электроэнергию у Украины, что само по себе является показательным свидетельством того, насколько глубоко украинская энергосистема уже интегрирована в европейскую сеть.

Эта интеграция все больше работает в обе стороны. При дефиците Украина импортирует электроэнергию от соседей, а при наличии профицита сама становится поставщиком для Европы. Июль показал, что второй сценарий вполне реален даже в условиях войны.

Напомним

Как уже сообщал Минфин, экспорт электроэнергии из Украины в мае вырос в 2,8 раза, импорт упал на 29%. В целом с начала 2026 года Украина экспортировала 157,5 тыс. МВт-ч электроэнергии. При этом в январе и феврале экспорт электроэнергии отсутствовал.