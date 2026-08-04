Президент Аргентины предложил оставить правительство без зарплаты из-за дефицита бюджета

Президент Аргентины Хавьер Милей представил законодательную инициативу, которая может существенно изменить подход к бюджетной дисциплине. Она предусматривает автоматические ограничения для властей, если правительство в течение нескольких месяцев будет работать с дефицитом бюджета. Об этом сообщает BBC Mundo .

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Новый механизм, который Милей назвал «фискальными кандалами» (grillete fiscal), является частью масштабной реформы устава Центрального банка Аргентины. Соответствующий законопроект уже передан в Конгресс, а его рассмотрение может состояться в середине августа.

По замыслу президента, если дефицит бюджета будет сохраняться несколько месяцев подряд, парламент получит официальное предупреждение и время для исправления ситуации. Если проблема не будет устранена до установленного срока, специальный механизм заработает автоматически.

Какие ограничения предлагает ввести Милей

В отличие от традиционных мер экономии, предложенная модель предполагает, что главные последствия ощутит, прежде всего, политическое руководство страны, а не рядовые граждане.

При активации механизма предлагается:

приостановить работу второстепенных государственных учреждений; заморозить все новые бюджетные расходы до устранения дефицита; запретить заключение новых государственных контрактов; прекратить набор новых работников в государственный сектор; остановить дискреционные трансферты в провинции; полностью прекратить выплату зарплат президенту, вице-президенту, министрам, государственным секретарям, их заместителям, а также депутатам и сенаторам до момента стабилизации бюджетной ситуации.

В то же время Милей подчеркнул, что работа критически важных государственных служб должна остаться непрерывной, а ограничения не должны повлиять на предоставление базовых услуг населению.

В ходе телевизионного обращения президент заявил, что предложенная система впервые возлагает ответственность за финансовую дисциплину непосредственно на политическое руководство страны. По его словам, если власть не выполняет свои обязанности, именно она должна нести финансовые последствия, а не граждане.

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