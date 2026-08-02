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2 августа 2026, 13:10 Читати українською

Truth Social превратилась в площадку для легальной коррупции — Элизабет Уоррен

Как сообщает The Guardian, Дональд Трамп запустил платную подписку на свои сообщения в Truth Social стоимостью до 100 000 долларов в месяц. Новый сервис Truth API предоставляет трейдерам, инвестиционным компаниям и корпорациям возможность получать ключевые рыночные заявления американского президента в режиме реального времени гораздо раньше остальных пользователей.

Как сообщает The Guardian, Дональд Трамп запустил платную подписку на свои сообщения в Truth Social стоимостью до 100 000 долларов в месяц.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Мы уже писали о том, что компания Трампа хочет продавать быстрый доступ к его сообщениям. Но тогда проект был на стадии обсуждения. Со вчерашнего дня бизнес стартовал на полную и сразу получил волну негатива.

Поскольку аккаунт @realDonaldTrump остается главным источником важнейших политических и экономических решений платформы с 13 миллионами подписчиков, политические оппоненты и независимые критики уже назвали этот коммерческий шаг вопиющим конфликтом интересов и прямым инструментом для манипуляций.

Оппозиционные американские сенаторы Адам Шифф и Элизабет Уоррен уже обратились в профильные ведомства с требованием тщательно расследовать новый продукт на предмет нелегальной инсайдерской торговли.

Президент США владеет крупнейшим пакетом акций материнской компании Trump Media and Technology Group, поэтому он лично будет зарабатывать миллионы на продаже сверхбыстрого доступа к собственным заявлениям по таможенной политике, геополитическим кризисам или другим резонансным темам, которые мгновенно заставляют колебаться глобальные финансовые рынки.

Подобные закрытые платные ленты данных существуют и на других известных социальных платформах, однако сверхвысокий ценник сто тысяч долларов ежемесячно вызывает немало острых вопросов в обществе.

Финансовые показатели компании демонстрируют сложный период: акции Trump Media упали более чем на 70% после официального избрания президента, что привело к уничтожению около 6 миллиардов долларов рыночной капитализации. Руководство платформы отчаянно пытается найти дополнительные источники стабильных доходов на фоне продолжающихся убытков обычных инвесторов и новых скандалов вокруг криптопроектов семьи Трампа.

Читайте также: Трамп заработал почти $2,4 млрд на криптпроектах

Сам президент тем временем задекларировал более миллиарда долларов общей прибыли от собственных компаний и коммерческих активов за прошлый год, тогда как рынки продолжают реагировать на каждое его публичное сообщение.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
2 августа 2026, 15:29
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В США при Трампе — президенту можно ВСЁ.
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