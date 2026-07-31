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31 июля 2026, 10:24 Читати українською

Переводы ФЛП ограничат с 1 августа: какие лимиты вводят банки и кого это касается

В Украине изменяются правила финансового мониторинга для отдельных лиц-предпринимателей и компаний. Банки усилят проверку клиентов с повышенным уровнем риска и постепенно введут лимиты на переводы.

В Украине изменяются правила финансового мониторинга для отдельных лиц-предпринимателей и компаний.

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Новые правила не относятся ко всем предпринимателям. Основное внимание будет сосредоточено на вновь созданных ФЛП и долго не работавших предпринимателях, а затем возобновивших активность. Именно такие клиенты могут попасть в категорию повышенного риска, если их операции не соответствуют заявленному виду деятельности или масштабам бизнеса.

При проверке банк будет оценивать:

  1. Цель открытия счета и вид деятельности предпринимателя. Финучреждение будет анализировать, чем занимается ФЛП, какие товары или услуги продает и какие объемы операций типичны для такого бизнеса.
  2. Соответствие денежных операций настоящей деятельности. Если движение средств будет существенно отличаться от заявленных доходов или сферы работы, банк может запросить дополнительные подтверждения.

Для рисковых ФЛП и отдельных юридических лиц предусмотрены поэтапные ограничения на переводы.

Лимиты установят для следующих категорий:

  • ФЛП первой группы — до 600 тыс. грн в месяц, а впоследствии до 400 тыс. грн;
  • ФЛП второй и третьей групп — до 3 млн грн в месяц, а позже до 1 млн грн;
  • юридические лица с признаками компаний-оболочек (shell company) — до 5 млн грн в месяц, а впоследствии до 2 млн грн.

Если предприниматель планирует проводить операции сверх установленного лимита, ему нужно будет подтвердить источник средств. Для этого банк может запросить документы о доходах, договорах, налоговой отчетности или других подтверждениях.

Для большинства ФЛП единые ограничения не будут вводить. Банки будут самостоятельно оценивать риски каждого клиента и контролировать операции в соответствии с собственными процедурами.

Эти ограничения не будут применяться к предпринимателям, которые:

  • ведут законную и понятную хозяйственную деятельность;

  • своевременно и в полном объеме уплачивают налоги;

  • официально оформляют работников;

  • имеют подтвержденные источники поступлений;

  • проводят операции, соответствующие зарегистрированным видам деятельности;

  • могут документально подтвердить наличие контрагентов, назначение платежей и объем оборота.

Также финучреждения усилят проверку подозрительных операций, в том числе проводимых в нетипичное время, и смогут использовать информацию из государственных реестров, в частности данные о доходах с «Дії».

Цель новых правил — сделать финансовый мониторинг одинаковым для банков и уменьшить использование счетов ФЛП для схем по сокрытию доходов. В то же время, для предпринимателей с прозрачной деятельностью и подтвержденными доходами обычный порядок работы со счетами должен сохраниться.

Читайте также: Налоги для ФЛПы готовят к изменениям: что будет со второй и третьей группами

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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