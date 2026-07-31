В Украине изменяются правила финансового мониторинга для отдельных лиц-предпринимателей и компаний. Банки усилят проверку клиентов с повышенным уровнем риска и постепенно введут лимиты на переводы.
Переводы ФЛП ограничат с 1 августа: какие лимиты вводят банки и кого это касается
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Новые правила не относятся ко всем предпринимателям. Основное внимание будет сосредоточено на вновь созданных ФЛП и долго не работавших предпринимателях, а затем возобновивших активность. Именно такие клиенты могут попасть в категорию повышенного риска, если их операции не соответствуют заявленному виду деятельности или масштабам бизнеса.
При проверке банк будет оценивать:
- Цель открытия счета и вид деятельности предпринимателя. Финучреждение будет анализировать, чем занимается ФЛП, какие товары или услуги продает и какие объемы операций типичны для такого бизнеса.
- Соответствие денежных операций настоящей деятельности. Если движение средств будет существенно отличаться от заявленных доходов или сферы работы, банк может запросить дополнительные подтверждения.
Для рисковых ФЛП и отдельных юридических лиц предусмотрены поэтапные ограничения на переводы.
Лимиты установят для следующих категорий:
- ФЛП первой группы — до 600 тыс. грн в месяц, а впоследствии до 400 тыс. грн;
- ФЛП второй и третьей групп — до 3 млн грн в месяц, а позже до 1 млн грн;
- юридические лица с признаками компаний-оболочек (shell company) — до 5 млн грн в месяц, а впоследствии до 2 млн грн.
Если предприниматель планирует проводить операции сверх установленного лимита, ему нужно будет подтвердить источник средств. Для этого банк может запросить документы о доходах, договорах, налоговой отчетности или других подтверждениях.
Для большинства ФЛП единые ограничения не будут вводить. Банки будут самостоятельно оценивать риски каждого клиента и контролировать операции в соответствии с собственными процедурами.
Эти ограничения не будут применяться к предпринимателям, которые:
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ведут законную и понятную хозяйственную деятельность;
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своевременно и в полном объеме уплачивают налоги;
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официально оформляют работников;
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имеют подтвержденные источники поступлений;
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проводят операции, соответствующие зарегистрированным видам деятельности;
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могут документально подтвердить наличие контрагентов, назначение платежей и объем оборота.
Также финучреждения усилят проверку подозрительных операций, в том числе проводимых в нетипичное время, и смогут использовать информацию из государственных реестров, в частности данные о доходах с «Дії».
Цель новых правил — сделать финансовый мониторинг одинаковым для банков и уменьшить использование счетов ФЛП для схем по сокрытию доходов. В то же время, для предпринимателей с прозрачной деятельностью и подтвержденными доходами обычный порядок работы со счетами должен сохраниться.
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