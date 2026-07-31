Каждое второе дело о банкротстве в Украине уже касается не компаний, а людей

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 июля 2026, 12:18 Читати українською

Каждое второе дело о банкротстве в Украине уже касается не компаний, а людей

Почти половина открытых дел о банкротстве в Украине касается физических лиц и ФЛП. Такие данные привело Министерство юстиции Украины в своем прессрелизе о развитии института неплатежеспособности. По состоянию на июль 2026 года в хозяйственных судах рассматривают 6107 дел о банкротстве, из которых 2744 (45%) — в отношении граждан и физических лиц-предпринимателей.

Почти половина открытых дел о банкротстве в Украине касается физических лиц и ФЛП.

► Читайтестраницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

В то же время большинство дел все еще связано с юридическими лицами. На компании приходится 3363 производства, или 55% от общего количества.

За первые шесть месяцев 2026 года суды открыли 1250 новых дел о банкротстве. За этот же период было завершено 767 производств.

  1. Среди уже открытых дел больше всего должников находятся на этапе ликвидации — 76%.
  2. Еще 19% проходят процедуру распоряжения имуществом, когда определяется финансовое состояние должника и погашение долгов.
  3. Только 5% дел находятся в стадии санации, то есть восстановление платежеспособности предприятия.

Отдельным направлением развития системы стала превентивная реструктуризация — процедура, позволяющая бизнесу договориться с кредиторами еще до начала банкротства.

Читайте также: Волна банкротств: почему украинцы массово идут в суд списывать долги

В настоящее время девять украинских предприятий проходят такую процедуру, а для шести компаний уже утверждены планы реструктуризации.

Ее введение связано с адаптацией украинского законодательства к правилам Европейского Союза. Цель механизма — дать предприятиям возможность решить проблему долгов без ликвидации бизнеса. Компания может договориться с кредиторами о новых условиях погашения обязательств и продолжить работу.

Рост количества дел в отношении физических лиц свидетельствует, что процедура банкротства постепенно становится инструментом не только крупных компаний, но и обычных граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

Читайте также: Банкротств становится больше: почему бизнесу важно вовремя инициировать эту процедуру

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
31 июля 2026, 14:47
#
Семимильными шагами идем к процветанию в Европе!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами