Каждое второе дело о банкротстве в Украине уже касается не компаний, а людей

Почти половина открытых дел о банкротстве в Украине касается физических лиц и ФЛП. Такие данные привело Министерство юстиции Украины в своем прессрелизе о развитии института неплатежеспособности. По состоянию на июль 2026 года в хозяйственных судах рассматривают 6107 дел о банкротстве, из которых 2744 (45%) — в отношении граждан и физических лиц-предпринимателей.

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В то же время большинство дел все еще связано с юридическими лицами. На компании приходится 3363 производства, или 55% от общего количества.

За первые шесть месяцев 2026 года суды открыли 1250 новых дел о банкротстве. За этот же период было завершено 767 производств.

Среди уже открытых дел больше всего должников находятся на этапе ликвидации — 76%. Еще 19% проходят процедуру распоряжения имуществом, когда определяется финансовое состояние должника и погашение долгов. Только 5% дел находятся в стадии санации, то есть восстановление платежеспособности предприятия.

Отдельным направлением развития системы стала превентивная реструктуризация — процедура, позволяющая бизнесу договориться с кредиторами еще до начала банкротства.

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В настоящее время девять украинских предприятий проходят такую процедуру, а для шести компаний уже утверждены планы реструктуризации.

Ее введение связано с адаптацией украинского законодательства к правилам Европейского Союза. Цель механизма — дать предприятиям возможность решить проблему долгов без ликвидации бизнеса. Компания может договориться с кредиторами о новых условиях погашения обязательств и продолжить работу.

Рост количества дел в отношении физических лиц свидетельствует, что процедура банкротства постепенно становится инструментом не только крупных компаний, но и обычных граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

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