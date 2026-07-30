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30 июля 2026, 17:14 Читати українською

НБУ вводит процентные тендеры для банков: что будет с депозитами украинцев

Национальный банк Украины меняет механизм, с помощью которого банки размещают временно свободные средства в НБУ. Новые правила начнут действовать с 7 августа 2026 года. В Нацбанке ожидают, что это увеличит конкуренцию между банками за вкладчиков и поможет сделать депозитные ставки более привлекательными.

Национальный банк Украины меняет механизм, с помощью которого банки размещают временно свободные средства в НБУ.

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Сейчас банки могут размещать средства в трехмесячных депозитных сертификатах НБУ по заранее определенным правилам. После изменения регулятор больше не будет удовлетворять все заявки автоматически. Раз в две недели будут проводиться процентные тендеры, на которых банки будут конкурировать между собой за право разместить свободные средства.

Для обычных клиентов банков это означает, прежде всего, то, что финансовым учреждениям станет выгоднее привлекать депозиты населения и эффективно управлять собственными средствами. Если раньше часть избыточной ликвидности можно было без особого труда разместить в НБУ, то теперь банкам придется заранее планировать свою работу.

В Нацбанке напоминают, что именно благодаря предварительным изменениям банки начали активнее конкурировать с вкладчиками. Если в 2022 году средняя доходность срочных депозитов составляла 9−12%, то в июле 2026 г. она уже превышает 14%. С начала этого года объем срочных гривневых депозитов населения вырос почти на 10%, а с начала полномасштабной войны увеличился вдвое.

Читайте также: Какими будут ставки по депозитам в августе и где искать более высокую доходность

Также украинцы все активнее вкладывают деньги в государственные облигации. С начала 2026 года вложения населения в гривневые ОВГЗ выросли в 1,5 раза, а по сравнению с началом полномасштабного вторжения почти в восемь раз.

Что изменится после запуска новой модели?

  • банки будут получать доступ к трехмесячным депозитным сертификатам через процентные тендеры;
  • размещать средства в НБУ автоматически уже не получится;
  • банкам придется активнее конкурировать за депозиты населения;
  • НБУ будет постепенно оценивать результаты изменений и при необходимости корректировать новые правила.

В самом Нацбанке подчеркивают, что это только первый этап реформы. Если новый механизм покажет ожидаемый результат, регулятор продолжит изменять правила денежного рынка.

Главная цель — сделать так, чтобы решения НБУ по учетной ставке быстрее влияли на ставки по депозитам и другие финансовые инструменты.

Депозиты в банках. Сравните ставки по депозитам в гривне, долларе и евро.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Данііл Чуприна
Данііл Чуприна
30 июля 2026, 17:57
#
Я звісно можу зрозуміти помилки, але те що на сайті українського мінфіну існує посилання на телеграм канал рускава минфину це потужно
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