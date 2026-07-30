НБУ вводит процентные тендеры для банков: что будет с депозитами украинцев

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Сейчас банки могут размещать средства в трехмесячных депозитных сертификатах НБУ по заранее определенным правилам. После изменения регулятор больше не будет удовлетворять все заявки автоматически. Раз в две недели будут проводиться процентные тендеры, на которых банки будут конкурировать между собой за право разместить свободные средства.

Для обычных клиентов банков это означает, прежде всего, то, что финансовым учреждениям станет выгоднее привлекать депозиты населения и эффективно управлять собственными средствами. Если раньше часть избыточной ликвидности можно было без особого труда разместить в НБУ, то теперь банкам придется заранее планировать свою работу.

В Нацбанке напоминают, что именно благодаря предварительным изменениям банки начали активнее конкурировать с вкладчиками. Если в 2022 году средняя доходность срочных депозитов составляла 9−12%, то в июле 2026 г. она уже превышает 14%. С начала этого года объем срочных гривневых депозитов населения вырос почти на 10%, а с начала полномасштабной войны увеличился вдвое.

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Также украинцы все активнее вкладывают деньги в государственные облигации. С начала 2026 года вложения населения в гривневые ОВГЗ выросли в 1,5 раза, а по сравнению с началом полномасштабного вторжения почти в восемь раз.

Что изменится после запуска новой модели?

банки будут получать доступ к трехмесячным депозитным сертификатам через процентные тендеры;

размещать средства в НБУ автоматически уже не получится;

банкам придется активнее конкурировать за депозиты населения;

НБУ будет постепенно оценивать результаты изменений и при необходимости корректировать новые правила.

В самом Нацбанке подчеркивают, что это только первый этап реформы. Если новый механизм покажет ожидаемый результат, регулятор продолжит изменять правила денежного рынка.

Главная цель — сделать так, чтобы решения НБУ по учетной ставке быстрее влияли на ставки по депозитам и другие финансовые инструменты.