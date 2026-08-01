Рынок такси в Украине сегодня: миллиардная выручка и более 90% водителей в тени

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Объем рынка уже составляет около $1 млрд, или 46 млрд грн. При этом из примерно 172 тысяч водителей официальную лицензию имеют только 9500 человек — то есть 5,5% от общего количества. Остальные работают вне правового поля.

Рынок при этом очень концентрированный: 85% поездок приходится на Uklon и Bolt, еще 7% - на Uber. Остальные делят между собой меньшие агрегаторы и локальные службы.

Такая концентрированная структура, по оценке экспертов, действительно облегчает возможное регулирование, ведь большинство водителей уже и так работает через несколько цифровых платформ.

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Из-за масштабной тенизации государство ежегодно недополучает до 4,5 млрд грн налогов.

Как планируют вывести из тени рынок

Первый шаг уже сделан — Верховная Рада приняла закон о налогообложении доходов от цифровых платформ. Документ ждет подписи президента.

В его положениях также есть условия, относящиеся к рынку заказа перевозок:

Ответственность за идентификацию водителя, учет дохода и уплату налога возлагается на платформу, а не на самого водителя. Ставка налога — 10% во время военного положения, 5% после его завершения. Водители с годовым доходом до 2000 евро освобождаются от налогообложения полностью.

Параллельно Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту готовит отдельный законопроект по транспортной составляющей реформы.

Он предусматривает новый статус — автомобильный самозанятый перевозчик, не предполагающий открытия ФЛП. Водитель будет получать электронный сертификат, его автомобиль будет вноситься в государственную систему, проходить техконтроль и страховку.

Что будет, если реформа сработает

По прогнозам экспертов КШЭ, если оба законопроекта заработают, к 2030 году ежегодно в госбюджет будут поступать до 8 млрд грн налогов от рынка такси — почти вдвое больше, чем сейчас недополучает государство. Доля же легализованных водителей вырастет с нынешних 5,5% до 90%.

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