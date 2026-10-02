По данным Укравтопрома, украинский рынок новых легковых автомобилей продолжает сокращаться. В сентябре 2026 года украинцы приобрели 4881 новый автомобиль — на 29% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. По сравнению с августом продажи снизились всего на 1%.
Продажи новых авто упали на 29%: названы самые популярные марки сентября
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Больше новых автомобилей в сентябре продала Toyota — 898 машин, что на 9% больше прошлогоднего результата. Второе место заняла Skoda с 498 авто (+7%), третье — Renault с 413 автомобилями (-12%).
В десятку самых популярных марок также вошли:
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Volkswagen — 329 авто (-55%);
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BYD — 267 (-73%);
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Hyundai — 259 (-25%);
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Suzuki — 210 (+21%);
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BMW — 182 (-50%);
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Mazda — 181 (-26%);
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Nissan — 133 (-1%).
Самой популярной отдельной моделью луны стал кроссовер Toyota RAV4.
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Всего за январь-сентябрь в Украине реализовали 48,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 8% меньше, чем за тот же период 2025 года.
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