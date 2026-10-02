Пиво до 8,5% не нужно будет маркировать еАкцизом: разъяснение ГНС

С 1 ноября 2026 г. производителям пива с содержанием этилового спирта до 8,5% не нужно будет использовать электронные акцизные марки и отражать оборот такой продукции в Электронной системе прослеживаемости. Об этом сообщает LIGA Закон

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Такую позицию Государственная налоговая служба изложила в индивидуальной налоговой консультации, отвечая на запрос производителя пива. Логика ДПС заключается в том, что напитки с крепостью до 8,5% не подлежат акцизной маркировке, следовательно, для них не требуется электронная марка и акцизный электронный документ.

Правило касается не только пива, но и других алкогольных напитков с содержанием спирта. В то же время, отдельного разъяснения относительно продукции с прочностью ровно 8,5% ГНС не предоставила.

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Градус имеет значение

Для пива, крепче установленного порога, будут действовать полные требования системы: электронная маркировка, отображение операций и оформление акцизных электронных документов.

За отгрузку продукции без необходимого электронного документа предусмотрен штраф в размере 10% от ее стоимости, а за осуществление деятельности без регистрации экономическим оператором — 100%.

Следовательно, для производителей пива критическим становится фактическое содержание спирта: продукция до 8,5% попадает под исключение, в то время как более крепкие напитки будут работать по новым правилам еАкциза.



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