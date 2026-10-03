Новые батареи BMW увеличат запас хода на 30%: компания уже начала производство

BMW начала серийное производство высоковольтных аккумуляторов шестого поколения (Gen6) на новом заводе в Ирльбах-Штраскирхене в Нижней Баварии. Предприятие начали строить менее года назад. Об этом сообщает «Укравтопром».

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На заводе работают около 1000 человек, а производство в значительной степени автоматизировано — его обеспечивают около 500 роботов. Аккумуляторные ячейки снабжает китайская компания CATL.

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Возможности батарей нового класса



Батареи Gen6 разработаны для электромобилей Neue Klasse. По сравнению с предыдущим поколением они имеют примерно на 20% более высокую энергетическую плотность, обеспечивают до 30% больший запас хода и заряжаются на 30% быстрее.

Сначала новый завод будет поставлять аккумуляторы для предприятия BMW в Мюнхене, где будет производиться электрический i3. В перспективе компания планирует снабжать батареями из Ирльбах-Штраскирхена все свои автозаводы в Германии.



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