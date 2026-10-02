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2 октября 2026, 14:10 Читати українською

Нефтепереработчики США заработали на войнах почти в пять раз больше, чем год назад

Американские нефтепереработчики резко увеличили доходы из-за роста цен на топливо, вызванного войной США и Израиля против Ирана и украинскими ударами по российским НПЗ. По подсчетам Financial Times, восемь независимых компаний отрасли за два квартала получат $32,4 млрд чистой прибыли — против $6,8 млрд за тот же период в прошлом году.

Американские нефтепереработчики резко увеличили доходы из-за роста цен на топливо, вызванного войной США и Израиля против Ирана и украинскими ударами по российским НПЗ.
Американские нефтеперерабатывающие компании получили рекордную прибыль на фоне войн
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Больше всего заработают три компании

Наибольшие прибыли среди независимых нефтепереработчиков ожидают у Marathon Petroleum, Valero и Phillips 66. За шесть месяцев до конца сентября они должны получить соответственно $10,9 млрд, $8,7 млрд и $7,9 млрд чистой прибыли.

Рост доходов объясняется тем, что нефтепродукты дорожают быстрее самой нефти. Из-за этого разница между ценой сырья и готового горючего, известная в отрасли как crack spread, достигла рекордных уровней.

«Мы видим резкое изменение финансовых показателей американских нефтепереработчиков из-за огромных перебоев со снабжением горючего, вызванных конфликтами на Ближнем Востоке и в России», — сказал аналитик Rystad Energy Арне Шкьевеланд.

По его словам, прибыльность нефтепереработки приближается к уровням энергетического кризиса 2022 года и может оставаться высокой из-за длительной геополитической нестабильности.

Читайте также: Дизель в Европе значительно дороже, чем в Азии: что происходит на мировом рынке

США наращивают производство и экспорт

В августе американские НПЗ перерабатывали 17,4 млн баррелей в сутки — это пятилетний максимум. Более 95% их мощностей были загружены 15 недель подряд — самая длинная серия с 1998 года, по данным Rystad Energy.

Одновременно США увеличили экспорт дизеля, бензина, авиатоплива и нефтехимического сырья. В августе он составил 2,8 млн баррелей в сутки по сравнению с 2,3 млн годом ранее. Европейские и латиноамериканские покупатели ищут альтернативные поставки из-за перебоев с поставками с Ближнего Востока и России.

Для американских потребителей это означает более дорогое топливо. С 28 февраля цена дизеля в США выросла более чем на $2,50 — до $6,38 за галлон.

В Конгрессе говорят о налоге и запрете экспорта

Рост доходов нефтепереработчиков уже стал предметом политических дискуссий. Демократы призывают Конгресс ввести налог на сверхприбыли нефтяных компаний, а некоторые республиканцы от аграрных штатов запретить экспорт дизеля, чтобы снизить цены для американских фермеров.

Администрация Дональда Трампа рассматривает разные способы сдержать цены на дизель и бензин, но пока не ввела запрет на экспорт дизеля.

Энергетические аналитики предупреждают, что такое решение может вынудить нефтепереработчиков сократить производство и, напротив, поднять цены на бензин и авиатопливо.

Американский институт нефти отрицает, что нефтепереработчики ответственны за рост цен. В отрасли говорят, что компании работают почти на максимальной мощности, а нынешние цены — следствие масштабных перебоев в мировых мощностях по переработке нефти.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
2 октября 2026, 14:18
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Ну ось, все стає зрозуміло, кому вигідні ці війни!
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