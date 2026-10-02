Более 6 тысяч в месяц: в Польше зафиксировали наибольшее сокращение количества украинцев в ЕС

В Польше количество украинцев с временной защитой за месяц сократилось более чем на шесть тысяч — до 961 170 человек. Это самое большое сокращение среди всех стран Евросоюза, свидетельствуют данные Евростата.

В Польше за месяц число украинцев, получивших временную защиту, сократилось на 6335 человек.

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Как изменилось количество украинцев в Польше

За месяц количество украинцев с временной защитой в Польше сократилось на 6335 человек, или 0,7%. Это самое большое уменьшение показателя среди всех стран ЕС.

В то же время в 24 из 27 стран Евросоюза в июне количество украинцев с временной защитой, напротив, возросло. В Германии прирост составил 2 960 человек, в Чехии — 3 835, а в Италии — 4 115.

В Германии украинцев с защитой больше

Несмотря на сокращение, Польша остается одной из стран ЕС, где проживает больше украинцев с временной защитой. Больше их только в Германии — 1 286 230 человек.

После начала полномасштабного вторжения России Польша, имеющая общую границу с Украиной, сначала приняла больше всего людей, искавших убежище. Теперь больше украинцев с временной защитой проживает в Германии.

Напомним

В Польше инфляция в сентябре ускорилась до 4% в годовом исчислении против 3,4% в августе — это максимум примерно за 15 месяцев. Наибольшее влияние на рост цен оказало топливо: за год оно подорожало на 36,1%. Потребительские цены в Польше в сентябре выросли на 4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.