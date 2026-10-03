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3 октября 2026, 12:42 Читати українською

НАПК раскрыло проблемы техосмотра авто: почти 4 тысячи протоколов признали недействительными

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило коррупционные риски в системе обязательного технического контроля транспортных средств. Среди главных проблем — возможность фальсифицировать результаты проверки автомобилей из-за недостаточной автоматизации процедуры. Об этом сообщает " Судебно-юридическая газета".

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило коррупционные риски в системе обязательного технического контроля транспортных средств.
Техосмотр автомобиля
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Простейшее объяснение таково: часть данных во время ОТК до сих пор не передается в систему автоматически. Нет защищенной непрерывной связи между измерительным оборудованием, фото- и видеофиксацией, данными автомобиля и итоговым протоколом. Поэтому отдельные результаты можно внести или скорректировать вручную.

Дополнительную проблему создает то, что видеозаписи с проверок хранят сами субъекты ОТК, а сервисные центры МВД не имеют постоянного доступа к ним. Это усложняет независимую проверку того, действительно ли автомобиль проходил обзор и каковы были его фактические показатели.

Сколько проблемных проверок уже выявили

Масштаб проблемы подтверждает статистика Главного сервисного центра МВД. В 2023—2025 годах недействительными признали 3929 протоколов проверки технического состояния автомобилей. За этот же период из реестра субъектов проведения ОТК было исключено 325 компаний и организаций.

НАПК также указало на другие уязвимости: сложную процедуру выхода на рынок, нечеткие правила для работников, непосредственно проводящих проверку, недостаточное наблюдение и нечеткое распределение ответственности.

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Что предлагают изменить

Для минимизации рисков НАПК рекомендует ввести единый прозрачный механизм доступа к рынку ОТК, максимально автоматизировать проверки и передачу результатов, четко определить статус работников техконтроля и усилить надзор.

Цель таких изменений — сделать так, чтобы результат техосмотра было сложнее подработать или изменить после фактической проверки автомобиля.

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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