НАПК раскрыло проблемы техосмотра авто: почти 4 тысячи протоколов признали недействительными

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило коррупционные риски в системе обязательного технического контроля транспортных средств. Среди главных проблем — возможность фальсифицировать результаты проверки автомобилей из-за недостаточной автоматизации процедуры. Об этом сообщает " Судебно-юридическая газета".

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Простейшее объяснение таково: часть данных во время ОТК до сих пор не передается в систему автоматически. Нет защищенной непрерывной связи между измерительным оборудованием, фото- и видеофиксацией, данными автомобиля и итоговым протоколом. Поэтому отдельные результаты можно внести или скорректировать вручную.

Дополнительную проблему создает то, что видеозаписи с проверок хранят сами субъекты ОТК, а сервисные центры МВД не имеют постоянного доступа к ним. Это усложняет независимую проверку того, действительно ли автомобиль проходил обзор и каковы были его фактические показатели.

Сколько проблемных проверок уже выявили

Масштаб проблемы подтверждает статистика Главного сервисного центра МВД. В 2023—2025 годах недействительными признали 3929 протоколов проверки технического состояния автомобилей. За этот же период из реестра субъектов проведения ОТК было исключено 325 компаний и организаций.

НАПК также указало на другие уязвимости: сложную процедуру выхода на рынок, нечеткие правила для работников, непосредственно проводящих проверку, недостаточное наблюдение и нечеткое распределение ответственности.

Читайте также: Фейковые сертификаты соответствия на авто: как распознать мошенническую схему



Что предлагают изменить

Для минимизации рисков НАПК рекомендует ввести единый прозрачный механизм доступа к рынку ОТК, максимально автоматизировать проверки и передачу результатов, четко определить статус работников техконтроля и усилить надзор.

Цель таких изменений — сделать так, чтобы результат техосмотра было сложнее подработать или изменить после фактической проверки автомобиля.

Как мы писали: Продажи новых авто упали на 29%: названы самые популярные марки сентября